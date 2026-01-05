Federico Chiesa alla Juve, può ritrovare Spalletti che lo definì il Sinner del calcio italiano

Il mercato di gennaio è iniziato da qualche giorno. Tutte le squadre vogliono rinforzarsi, tra queste c'è anche la Juventus che vuole provare a regalare un innesto a Spalletti per ogni reparto. Il grande obiettivo dei bianconeri è rappresentato da Federico Chiesa, che sembra ampiamente disposto a tornare in Italia e a vestire nuovamente la maglia della Juventus. Il primo contatto tra le due società c'è stato e ora la trattativa proverà a decollare.

Chiesa ai margini dal progetto del Liverpool

Che la Juventus abbia un forte interesse per Federico Chiesa è cosa nota. Adesso, il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano ha scritto che la Juventus ha contattato formalmente il Liverpool per Federico Chiesa. Di fatto è il calcio d'inizio della trattativa, che all'apparenza non pare impossibile per i bianconeri. Considerato che l'esterno ha giocato poco in quest'anno e mezzo con Arne Slot, e che pure nell'ultima di Premier League, con il Fulham, con una penuria di giocatori offensivi in attacco (mancavano Salah, Isak ed Ekitike) ci sono stati per Chiesa cinque minuti più recupero (in cui comunque sono stati segnati due gol).

La trattativa di mercato tra Juventus e Liverpool

La volontà del calciatore è quella di tornare in Serie A, pure per la Nazionale – i Mondiali sono un sogno e Gattuso ha sempre detto di tenere in ampia considerazione la possibilità di convocarlo con l'Italia. Spalletti lo stima molto e lo vorrebbe nella batteria degli esterni offensivi. Il nome di Chiesa era stato accostato pure a Napoli e Roma. Con la Juventus ha vinto tre trofei, ma mai lo scudetto, ed ha realizzato 32 gol e 24 assist in 131 partite, ha vissuto anche momenti sfortunati con la Juve a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Luciano Spalletti e Federico Chiesa durante una partita degli Europei 2024.

Quando Spalletti lo definì il Sinner dell'Italia

La Juventus lo ha ceduto nell'estate 2024 al Liverpool per 12 milioni di euro. Ora potrebbe esserci il grande ritorno in bianconero di Chiesa, che tornerebbe alla Juve in prestito fino a giugno e ritroverebbe Spalletti, che definì il Sinner del calcio italiano. Alla vigilia di una partita, due anni fa, disse: "Non è vero che noi non abbiamo un fuoriclasse come Sinner. Non lo abbiamo avuto nelle scorse partite, ma adesso è tornato: è Federico Chiesa".