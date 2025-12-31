Serie A
Luciano Spalletti ha convinto la Juventus, è già pronto per lui un contratto fino al 2028

Luciano Spalletti è da due mesi l’allenatore della Juventus, ha un contratto valido fino a giugno. Ma la società bianconera presto gli proporrà un biennale fino al 2028.
A cura di Alessio Morra
Luciano Spalletti presto potrebbe prolungare il suo contratto con la Juventus. L'ex CT della Nazionale in autunno ha sostituito Tudor diventando il tecnico dei bianconeri, firmando un contratto fino a giugno, senza clausole. Il lavoro di Spalletti ha convinto la Juventus, che presto, dopo la chiusura della fase a campionato della Champions League, potrebbe proporre e soprattutto far firmare il prolungamento fino al 2028 all'ex di Napoli e Roma.

La rivoluzione continua della Juventus in panchina

La Juventus ha cambiato tanto, troppo, negli ultimi anni. Da Sarri a Pirlo, poi il ritorno indietro con Allegri, che ha chiuso male il suo bis in bianconero. La rivoluzione totale, fallita, con Thiago Motta. Tudor è stato poco più che un traghettatore. Spalletti è l'uomo giusto, pareva poterlo essere solo fino a giugno, ma il lavoro degli ultimi due mesi, e di undici partite, ha dato risultati sul campo, zona Champions a un passo, e soprattutto ha convinto la società.

Luciano Spalletti ha vinto 8 delle 12 partite da allenatore della Juventus.
Proposto a Spalletti il prolungamento fino al 2028

Il plenipotenziario Comolli, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport', ha deciso che a breve gli proporrà un rinnovo biennale, e cioè fino al 2028. La Juventus ha bisogno di continuità e un allenatore esperto come Spalletti, al di là del risultato finale – i bianconeri si sono riavvicinati al gruppo di testa ma sono sempre al quinto posto – può dare un grande contributo sia nel breve che nel lungo periodo, decidendo quali sono i calciatori su cui puntare e chi acquistare, a questo punto non solo nel mercato di gennaio, quando arriverà almeno un giocatore offensivo, l'ultimo nome è Sorloth ma è caldo soprattutto Federico Chiesa, che scalpita per il ritorno.

John Elkann fa un discorso alla cena di Natale della Juventus: chiaro messaggio ai calciatori e Spalletti

I numeri di Spalletti con la Juventus

Luciano Spalletti da allenatore della Juventus ha uno score eccezionale. Dodici partite, coppe incluse: otto vittorie e tre pareggi, una sola sconfitta, subita 2-1 in casa del Napoli. Classifica che è cambiata totalmente, con la zona Champions a un punto e l'Inter capolista avanti di quattro punti (ma con una partita in meno).

