L’esordio da sogno di Arena con la Roma, entra e fa subito gol: il baby fenomeno che arriva da Sydney

Incredibile all'Olimpico nel match di Coppa Italia tra Roma e Torino, ricco di emozioni e gol. E che ha visto anche l'esordio di Antonio Arena, un ragazzino italo-australiano di soli 16 anni che Gasperini ha gettato nella mischia a 10 dal termine con la squadra sotto 2-1 e senza altri cambi per le tante indisponibilità in rosa. Una mossa che si è rivelata vincente per scrivere una pagina favolosa giallorossa del giovanissimo esordiente entrato all'80' e che all'81' ha incornato di testa per il 2-2. Bagnando nel modo più bello un esordio dai contorni del predestinato assoluto, confermando quanto di buono fatto già in Primavera e con l'Under 17.

La favola straordinaria di Arena: un minuto per esordire e segnare all'Olimpico

Un gol che alla fine non è servito a regalare al popolo giallorosso la gioia più bella, quella della qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, senza riuscire ad evitare la sconfitta interna contro il Torino. Ma poco importa, perché quanto dimostrato in una manciata di minuti da parte del baby Arena ha riempito gli occhi e il cuore dei migliaia di tifosi giallorossi e appassionati di tutta Italia: il classe 2009, ancora sedicenne, in 60 secondi ha lasciato il segno indelebile al debutto assoluto in prima squadra. Un minuto per entrare e per segnare di testa confermando tutte le qualità di un prospetto che sta bruciando le tappe e che ha tutto il sapore di un predestinato del pallone.

Chi è Antonio Arena, il baby bomber arrivato dall'Australia che gioca in Under17

Antonio Arena ha da tempo gli occhi degli osservatori più attenti addosso da tempo: con nazionalità italo-australiana, ha già vestito i colori Under17 azzurri nei mondiali in Qatar dove si era già fatto notare. Nato a Sydney, ha mosso i primi calci al pallone nel piccolo Ucchino Football, poi il passaggio ai Sydney Wanderers, quindi il volo verso l'Italia, grazie al Pescara nel 2022. Quasi subito l'esordio e gol in C, poi l'ascesa continua con la Roma che non vuole farsi sfuggire il prospetto classe 2009: in giallorosso Roma si gode la prima panchina in Serie A e poi la Nazionale Under17. Titolare fisso in Primavera, per Arena c'è stato anche l'ultimo battesimo di fuoco, grazie a Gasperini che di giovani se ne intende da sempre, col debutto bagnato dal gol.