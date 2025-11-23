Serie A
Gasperini furibondo in tv per il rosso, individua il colpevole: “Già hanno poco da fare… e sbaglia 2 volte”

Il tecnico della Roma attacca il Quarto uomo, Crezzini, durante le interviste: “Si è comportato male sbagliando due volte, se dovevo essere espulso era a fine primo tempo e non nel secondo”.
A cura di Maurizio De Santis
Il cartellino rosso a Gian Piero Gasperini è l'unica sbavatura a margine della vittoria conquistata dalla Roma a Cremona. Nel prossimo turno, in occasione della sfida col Napoli all'Olimpico, non sarà in panchina. È l'unica cosa che toglie il sorriso all'allenatore, che ce l'ha in particolare con il Quarto Uomo, Crezzini: "Già hanno poco da fare vicino alle panchine… e oggi ha commesso due errori", dice in diretta tv a DAZN per contestare quell'espulsione che definisce ingiusta, un provvedimento che avrebbe sì meritato (per sua stessa ammissione) ma nel primo tempo. "Le decisioni arbitrali prese alla fine della prima frazione sono state tutte contro di noi e mi sono arrabbiato. Nel secondo tempo, invece, non ho detto assolutamente niente. Il Quarto uomo si è comportato male sbagliando due volte, se dovevo essere espulso era a fine primo tempo e non nel secondo". È la versione dei fatti ripetuta dall'allenatore anche al momento delle interviste. Non ha tutti i torti ed è molto lucido nel commentare cosa è accaduto senza nascondersi dietro giustificazioni di sorta.

