Gasperini è netto su Scamacca prima di Inter-Atalanta: “L’unico problema è considerarlo un campione” Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia di Inter-Atalanta spiegando a tutti il momento attuale di Scamacca che sta segnando di meno: “L’unico problema è considerarlo un grande campione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gian Piero Gasperini prova a scuotere Gianluca Scamacca che all'Atalanta ha segnato un gol nelle 11 partite giocate da novembre ad oggi. Infortunato contro Torino, Milan e Salernitana dicembre, l'ex Sassuolo ha messo a segno solo due gol tra la sfida del 4 novembre 2023 a quella del 27 gennaio 2024. Da lì in poi è rimasto a secco facendo storcere un po' il naso a qualcuno dopo che la Dea l'aveva prelevato in estate dal West Ham strappandolo di fatto all'Inter quando ormai l'affare con i nerazzurri sembrava concluso.

Di lui ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei bergamaschi alla vigilia del recupero contro l'Inter. Il tecnico ha spiegato in breve il suo punto di vista. È partito un po' da lontano quando gli è stato chiesto se ci fosse realmente un problema Scamacca. Gasperini non si è sottratto al quesito e ha dato subito la sua risposta: “Scamacca si comporta benissimo, è un ragazzo positivo, lavora tanto – ha spiegato Gasp – L’unico problema è considerarlo un grande campione: oggi questo non è possibile, lui lavora per diventarlo come cercano di farlo in tanti. Ha fatto ottime gare, altre meno bene, può succedere”.

Il rendimento di Scamacca ultimamente non è dei migliori.

La traduzione è che sicuramente Scamacca possa scendere in campo con la pressione e l'etichetta di essere già un campione, un predestinato o il futuro della Nazionale come si dice in questi casi. In realtà Gasperini fa intendere come tutto questo debba essere cancellato dalla sua testa proprio per concentrarsi a lavorare e migliorarsi.

La delusione nel vedere forse il suo bottino non pienissimo fino a questo momento è sicuramente sintomo di questa grossa aspettativa che c'è attorno al giocatore da parte dell'opinione pubblica, di certo non da Gasp. "Quest’anno noto più partecipazione dei portieri e di tutti i difensori alla costruzione del gioco, ora le prossime mosse dovranno farle gli attaccanti".

L'allenatore dell'Atalanta spiega questo concetto proprio per far capire come anche giocatori con le caratteristiche di Scamacca debbano fare questa sorta di aggiornamento: "Forse in questo momento faticano ad essere dinamici come sono i difensori, che portano superiorità a centrocampo – ha aggiunto – Questa tendenza costringerà gli attaccanti a correre e rientrare di più”.

Sembra un riferimento indiretto proporio a Scamacca, al quale Gasperini ha raccomandato più volte, appunto, di curare di più il volume della corsa. Gasperini conosce benissimo il potenziale di Scamacca e sicuramente queste parole daranno al giocatore quella carica in più per mostrare quanto possa davvero aiutare l'Atalanta nel presente e in futuro.