Inter-Atalanta dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Big match tra Inter e Atalanta che si sfidano a San Siro nel recupero della 21esima giornata di Serie A. Inzaghi senza Calhanoglu, Gasperini deve rinunciare a Scalvini. Calcio d’inizio alle 21:00, diretta TV e streaming su Dazn. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter, sempre più lanciata verso lo scudetto, tornerà in campo contro l'Atalanta per la partita di recupero della 21esima giornata di Serie A. Big match fondamentale per entrambe le squadre con i nerazzurri che vogliono aumentare il distacco dalle inseguitrici (attualmente +9 sulla Juve e +13 sul Milan) mentre da Dea – quinta a 46 punti – proverà a strappare il quarto posto al Bologna – 48 punti. Inter-Atalanta si gioca domani, mercoledì 28 febbraio, alle 21:00 e sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Dazn.

I ragazzi di Inzaghi sono reduci dalla vittoria in casa del Lecce che ha aumentato la distanza dalla Juve, che ha vinto in extremis con il Frosinone. Dall'altra parte invece ci sono i bergamaschi che vogliono inseguire l'obiettivo del ritorno in Champions League: il pareggio in trasferta contro il Milan ha compromesso la situazione in classifica, permettendo al Bologna di stazionare in solitaria al quarto posto.

Inzaghi dovrà rinunciare a Calhanoglu, out per un problema all'adduttore; al suo posto Asllani. Ballottaggio in attacco tra Arnautovic e Sanchez al fianco di Lautaro. Gasperini non avrà Scalvani, in dubbio Kolasinac. In attacco Palasic favorito con De Ketelaere.

Partita: Inter-Atalanta

Quando si gioca: mercoledì 28 febbraio 2023

Orario: 20:45

Dove si gioca: San Siro, Milano

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, recupero 21ª giornata

Dove vedere Inter-Atalanta in diretta TV su Sky o Dazn

La partita fra Inter e Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su DAZN. Tutti gli abbonati alla piattaforma potranno utilizzare l'app disponibile su smart tv e accedere alla finestra dedicata all'evento.

Inter-Atalanta dove vederla in streaming

Sarà disponibile anche il servizio streaming per la partita. Per seguite Inter-Atalanta bisognerà accedere all'app di DAZN su uno smartphone, tablet o altri dispositivi supportati dalla piattaforma. Inoltre gli utenti che dispongono dell'abbonamento potranno accedere anche al sito web inserendo le proprie credenziali.

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

Inzaghi dovrà fare i conti con qualche assenza per il recupero della ventunesima giornata. In porta potrebbe tornare Sommer dopo l'attacco influenzale, mentre sulle corsie esterne agiranno Darmian e Carlos Augusto. A centrocampo ci sarà ancora posto per Asllani visto l'infortunio di Calhanoglu. In avanti spazio alla coppia formata da Lautaro Martinez e Arnautovic.

Anche l'Atalanta potrebbe mettere in campo una formazione rivisitata rispetto all'ultima partita di campionato. Scalvini ha subito un infortunio contro il Milan e al suo posto ci sarà Hien, Koopmeiners resta intoccabile mentre in avanti Gasperini potrebbe dare fiducia a Pasalic per affiancare De Ketelaere.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro. Allenatore: Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Pasalic, De Ketelaere. Allenatore Gasperini