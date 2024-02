Leao spezza il digiuno da gol ma Koopmeiners gli rovina la festa: è 1-1 tra Milan e Atalanta Il rigore di Koopmeiners risponde al gol di Leao: il Milan si ferma sul pareggio contro l’Atalanta e resta al terzo posto in classifica. Alla Dea non riesce il sorpasso sul Bologna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Succede tutto nel primo tempo, con Leao che torna al gol in Serie A dopo cinque mesi e Koopmeiners che decide di rovinare la festa a San Siro con il suo calcio di rigore: Milan-Atalanta termina 1-1 e non sposta gli equilibri in classifica che si sono creati in questo weekend, con i rossoneri sempre terzi in classifica e la Dea che cede il passo al Bologna per il quarto posto con vista sulla Champions League.

Leao non perde assolutamente tempo e dopo appena tre minuti di gioco mette fine a cinque mesi di polemiche. Il gol che spezza il suo digiuno è fantastico: il portoghese parte dalla corsia sinistra, salta Holm e Scalvini con grande facilità e fa partire un tiro a giro diretto verso la porta prima di esultare in modo polemico contro i suoi detrattori.

I rossoneri riescono a gestire bene il vantaggio e a dominare la prima parte del primo tempo, anche se manca sempre la zampata decisiva per mettere in sicurezza la partita dalle ripartenze dell'Atalanta. La squadra di Pioli continua a essere pericolosa in fase offensiva, sbattendo contro il muro innalzato dalla Dea che in difesa non sbaglia un colpo.

La grande occasione per i bergamaschi arriva al 42′, quando Giroud colpisce Holm in area di rigore concedendo un penalty: dal dischetto si presenta Koopmeiners che calcia centrale e non sbaglia. Il gol dell'olandese rimette tutto in parità e rimanda i giudizi alla ripresa dove le due squadre non riescono a rivivere le stesse emozioni della prima frazione.

L'azione più pericolosa per il Milan è quella di Calabria che impegna Carnesecchi in una grande parata. Dall'altra parte invece l'Atalanta fatica ad affacciarsi in avanti, nonostante i cambi operati da Gasperini che rinuncia a De Keteleare all'inizio del secondo tempo per puntare su Lookman.

Niente da fare per le due squadre nel finale che si rivela povero di spunti e occasioni. Il Milan intasca il pareggio e si tiene stretto il terzo posto in classifica, l'Atalanta invece non riesce a rispondere alla vittoria del Bologna e cede il passo ai ragazzi di Thiago Motta che sono quarti in solitaria.