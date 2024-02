L’Inter non si ferma più, strapazza il Lecce per 4-0: nerazzurri sempre più primi a +9 dalla Juve L’Inter spazza via il Lecce con una vittoria per 4-0: la doppietta di Lautaro e i gol di Frattesi e De Vrij avvicinano i nerazzurri alla seconda stella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'Inter marcia decisa verso la seconda stella, il grande obiettivo di questa stagione che si avvicina sempre di più giornata dopo giornata. Con il 4-0 in casa del Lecce i nerazzurri trovano la settima vittoria consecutiva in campionato, un ulteriore tassello che impreziosisce il cammino di una squadra che sa solo vincere.

Sono 9 i punti di vantaggio sulla Juventus seconda in classifica, un gap che permette a Simone Inzaghi e ai suoi ragazzi di lavorare con tranquillità e gettare anche un occhio verso la Champions League per provare a replicare la stessa cavalcata dello scorso anno, magari con un esito diverso.

I salentini creano pochissimi problemi all'Inter che dopo 15 minuti di gioco è già in vantaggio grazie a Lautaro Martinez che festeggia il suo centesimo gol in Serie A sfruttando alla perfezione l'assist di Asllani. L'indicazione della partita è chiara da subito: anche con qualche titolare in meno i nerazzurri mantengono l'asticella altissima e l'unica turbolenza del primo tempo è il tiro di Gallo alla mezz'ora di gioco, un diagonale finito fuori dallo specchio della porta.

Anche la ripresa comincia benissimo per la squadra di Inzaghi che al 53′ cala il raddoppio con Frattesi: Sanchez gli regala un pallone eccezionale e il centrocampista approfitta di qualche istante di confusione all'interno della difesa del Lecce per segnare il gol del 2-0.

Tre minuti più tardi Lautaro firma la sua doppietta personale approfittando di una bella azione di Frattesi che, questa volta in versione assistman, si fa di corsa tutto il campo per servire al suo capitano l'assist giusto per il 3-0. C'è poco da dire per il Lecce che in poco tempo vede la partita chiusa a tripla mandata: se sull'1-0 c'era ancora una piccola fiammella di speranza, il tris nerazzurro chiude le porte a tutti i sogni di rimonta.

Come se non bastasse l'Inter decide anche di dilagare a venti minuti dalla fine con De Vrij che sugli sviluppi di un corner ci mette la testa per il gol del 4-0, approfittando di un'altra dormita della difesa salentina che ha le sue colpe su almeno due gol degli avversari.

Il Lecce chiude così la sua terza sconfitta consecutiva, il secondo poker subito in tre partite dopo quello contro il Bologna: la classifica al momento non è compromessa ma 4 punti di vantaggio dalla zona rossa non sono un margine che regala grande tranquillità per il futuro. La tranquillità c'è invece in casa Inter che con la vittoria consolida il primo posto con un vantaggio di 9 punti.