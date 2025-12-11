Gasperini applaude Ferguson e scherza sul mercato: “Magari si fosse risolta la situazione”
La Roma si porta a casa una vittoria bellissima contro i Celtic e arriva a un passo dall'ottavo posto in classifica che la spedirebbe direttamente agli ottavi di finale dell'Europa League. Nel 3-0 del Celtic Park grande protagonista è stato Evan Ferguson, un giocatore che in campionato sta trovando qualche difficoltà. L'irlandese è giovane e sta cercando di trovare spazio e continuità, ma la risposta data in Scozia è stata importantissima per Gian Piero Gasperini.
Intervistato da Sky nel post partita l'allenatore giallorosso si è complimentato con il suo attaccante per la doppietta arrivata in appena dieci minuti, il segnale che si aspettava da lui alla vigilia di questa partita. Però i suoi gol potrebbero non bastare a trascinare l'attacco che avrà bisogno di qualche ritocco nel mercato di gennaio.
Gasperini elogia Ferguson dopo la doppietta
Gli è stato chiesto di alzare l'asticella e il giocatore ha preso tutto in parola, segnando la doppietta decisiva nel 3-0 contro il Celtic. Ferguson è stato l'assoluto protagonista della vittoria e Gasperini gli ha dato tutti i meriti che gli spettano: "Ha fatto in partita quello che sta facendo ogni tanto in allenamento. È un ragazzo giovane e bisogna avere pazienza. Il secondo gol è stato bellissimo. È importante la prestazione ed è importante che giochi con questo spirito, mettendo in mostra le sue qualità".
Gli indizi sul mercato della Roma
Un Ferguson ritrovato può bastare al mercato della Roma? Gasperini se lo augura ma sa che a gennaio ci sarà bisogno di intervenire con un innesto per restare nella scia della lotta al titolo: "Magari fosse risolta la situazione (ride, ndr). Sono ragazzi giovani che di colpo da un momento all’altro magari svoltano e danno continuità e crescita alle loro prestazioni, sarebbe molto meglio fosse così, però è chiaro che nel mercato di gennaio se ne parlerà più avanti". Il nome più caldo per i giallorossi resta quello di Zirkzee del Manchester United, pronto a tornare in Italia dopo l'esperienza infruttuosa in Premier League.