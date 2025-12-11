Gasperini applaude Ferguson e scherza sul mercato: “Magari si fosse risolta la situazione”

La doppietta di Ferguson fa volare la Roma in Europa League in un periodo complesso per l’attaccante: “Ha fatto in partita quello che sta facendo ogni tanto in allenamento. È un ragazzo giovane e bisogna avere pazienza”

La Roma si porta a casa una vittoria bellissima contro i Celtic e arriva a un passo dall'ottavo posto in classifica che la spedirebbe direttamente agli ottavi di finale dell'Europa League. Nel 3-0 del Celtic Park grande protagonista è stato Evan Ferguson, un giocatore che in campionato sta trovando qualche difficoltà. L'irlandese è giovane e sta cercando di trovare spazio e continuità, ma la risposta data in Scozia è stata importantissima per Gian Piero Gasperini.

Intervistato da Sky nel post partita l'allenatore giallorosso si è complimentato con il suo attaccante per la doppietta arrivata in appena dieci minuti, il segnale che si aspettava da lui alla vigilia di questa partita. Però i suoi gol potrebbero non bastare a trascinare l'attacco che avrà bisogno di qualche ritocco nel mercato di gennaio.

Ferguson ha deciso la partita con una doppietta

Gasperini elogia Ferguson dopo la doppietta

Gli è stato chiesto di alzare l'asticella e il giocatore ha preso tutto in parola, segnando la doppietta decisiva nel 3-0 contro il Celtic. Ferguson è stato l'assoluto protagonista della vittoria e Gasperini gli ha dato tutti i meriti che gli spettano: "Ha fatto in partita quello che sta facendo ogni tanto in allenamento. È un ragazzo giovane e bisogna avere pazienza. Il secondo gol è stato bellissimo. È importante la prestazione ed è importante che giochi con questo spirito, mettendo in mostra le sue qualità".

La Roma è a un passo dagli ottavi di Europa League

Gli indizi sul mercato della Roma

Un Ferguson ritrovato può bastare al mercato della Roma? Gasperini se lo augura ma sa che a gennaio ci sarà bisogno di intervenire con un innesto per restare nella scia della lotta al titolo: "Magari fosse risolta la situazione (ride, ndr). Sono ragazzi giovani che di colpo da un momento all’altro magari svoltano e danno continuità e crescita alle loro prestazioni, sarebbe molto meglio fosse così, però è chiaro che nel mercato di gennaio se ne parlerà più avanti". Il nome più caldo per i giallorossi resta quello di Zirkzee del Manchester United, pronto a tornare in Italia dopo l'esperienza infruttuosa in Premier League.