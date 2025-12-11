Europa League
video suggerito
video suggerito

La Roma domina in casa del Celtic e vince per 3-0: doppietta di Ferguson, -1 dall’ottavo posto

La Roma ritrova il sorriso a Glasgow dominando in casa del Celtic in Europa League: il 3-0 non lascia respiro agli scozzesi, strapazzati fin dal primo minuto.
Segui ora Fanpage.it nel tuo feed di Google.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

È una serata quasi perfetta per la Roma che dopo aver battuto i Rangers ha lo stesso trattamento anche per gli acerrimi rivali cittadini del Celtic. In Scozia praticamente non c'è partita e i giallorossi dominano fin dal primo secondo, portandosi a casa un bellissimo 3-0 e la terza vittoria consecutiva in Europa League che restituisce nuove speranze per l'ottavo posto. arrivare direttamente agli ottavi sarebbe un ottimo risultato per la squadra di Gasperini che sembra aver ritrovato la sua anima dopo gli inciampi in campionato contro Napoli e Cagliari.

L'eroe della serata è Ferguson: ha ancora qualche difficoltà in Serie A, ma in Europa ha vissuto la sua serata magica segnando una doppietta fondamentale. Molto sfortunati gli scozzesi che hanno cercato in diversi modi di sbloccare la partita ma sono stati fermati prima dall'autogol, poi dal rigore finito sul palo e infine da un fuorigioco.

Roma a valanga nel primo tempo

La partita viene indirizzata immediatamente dall'autogol di Scales che dopo appena 6 minuti porta la Roma in vantaggio mandando il pallone nella sua stessa porta. Ma per i giallorossi non è solo fortuna perché prima della mezz'ora si accede la miccia di Ferguson che nel giro di dieci minuti segna una doppietta e porta la sua squadra sul 3-0, un risultato che riflette benissimo quanto successo in campo. Il Celtic può accorciare le distanze con un calcio di rigore, ma Engels lo manda sul palo.

Leggi anche
Celtic-Roma 0-3, risultato finale della partita di Europa League: doppietta di Ferguson, gli highlights

Nella ripresa la squadra di Gasperini si prende il lusso di rallentare, gli scozzesi segnano con Iheanacho ma dopo la revisione al VAR il gol viene annullato per fuorigioco. Stessa sorte tocca poco più tardi a Bailey che appena entrato aveva provato a calare il poker prima di essere fermato. La Roma si accontenta del 3-0 che segna la terza vittoria consecutiva in Premier League: ora i giallorossi sono decimi in classifica, a un solo punto dall'ottavo posto che garantirebbe l'accesso agli ottavi senza dover passare per gli spareggi.

Immagine
Immagine
Europa League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Europa League 2025/26
Roma
0 CONDIVISIONI
Immagine
Europa League
La Roma travolge 3-0 il Celtic, vince anche il Bologna. La Fiorentina si rialza in Conference
Ferguson fa doppietta e allontana le voci di un possibile addio alla Roma nel mercato di gennaio
Bernardeschi show trascina il Bologna in Europa League: fa doppietta e mette ko il Celta Vigo in casa
La Fiorentina rialza la testa vincendo contro la Dinamo in Conference: gol di Kean e Gudmundsson
Vanoli pensa solo a Fiorentina-Verona: "È una finale, dentro di noi abbiamo ancora dei fantasmi"
Il Nottingham mostra lo strano settore ospiti dell'Utrecht: un tunnel cupo e opprimente prima degli spalti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Europa League
api url views