La Roma domina in casa del Celtic e vince per 3-0: doppietta di Ferguson, -1 dall’ottavo posto

È una serata quasi perfetta per la Roma che dopo aver battuto i Rangers ha lo stesso trattamento anche per gli acerrimi rivali cittadini del Celtic. In Scozia praticamente non c'è partita e i giallorossi dominano fin dal primo secondo, portandosi a casa un bellissimo 3-0 e la terza vittoria consecutiva in Europa League che restituisce nuove speranze per l'ottavo posto. arrivare direttamente agli ottavi sarebbe un ottimo risultato per la squadra di Gasperini che sembra aver ritrovato la sua anima dopo gli inciampi in campionato contro Napoli e Cagliari.

L'eroe della serata è Ferguson: ha ancora qualche difficoltà in Serie A, ma in Europa ha vissuto la sua serata magica segnando una doppietta fondamentale. Molto sfortunati gli scozzesi che hanno cercato in diversi modi di sbloccare la partita ma sono stati fermati prima dall'autogol, poi dal rigore finito sul palo e infine da un fuorigioco.

Roma a valanga nel primo tempo

La partita viene indirizzata immediatamente dall'autogol di Scales che dopo appena 6 minuti porta la Roma in vantaggio mandando il pallone nella sua stessa porta. Ma per i giallorossi non è solo fortuna perché prima della mezz'ora si accede la miccia di Ferguson che nel giro di dieci minuti segna una doppietta e porta la sua squadra sul 3-0, un risultato che riflette benissimo quanto successo in campo. Il Celtic può accorciare le distanze con un calcio di rigore, ma Engels lo manda sul palo.

Nella ripresa la squadra di Gasperini si prende il lusso di rallentare, gli scozzesi segnano con Iheanacho ma dopo la revisione al VAR il gol viene annullato per fuorigioco. Stessa sorte tocca poco più tardi a Bailey che appena entrato aveva provato a calare il poker prima di essere fermato. La Roma si accontenta del 3-0 che segna la terza vittoria consecutiva in Premier League: ora i giallorossi sono decimi in classifica, a un solo punto dall'ottavo posto che garantirebbe l'accesso agli ottavi senza dover passare per gli spareggi.