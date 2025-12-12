Gaspar protesta nel finale di Lecce-Pisa e viene ammonito: era diffidato, ma andrà in Coppa d’Africa

Gaspar protesta e si fa ammonire nel finale di Lecce-Pisa: il difensore era diffidato e verrà squalificato ma ora partirà per la Coppa d’Africa con l’Angola.

Il Lecce trova tre punti pesantissimi nello scontro diretto contro il Pisa, ma il finale porta con sé un episodio destinato a far discutere: protagonista Kialonda Gaspar, che lascia la scena tra proteste e un’ammonizione evitabile. Nei minuti conclusivi della sfida, l’arbitro Sacchi fischia un fallo di Coulibaly su Vural a centrocampo dopo aver concesso inizialmente il vantaggio.

Una decisione che fa scattare la reazione del difensore angolano: Gaspar abbandona immediatamente la linea difensiva e corre verso il direttore di gara, lamentando a gran voce un presunto intervento irregolare precedente da parte di un giocatore nerazzurro.

Gaspar ammonito nel finale di Lecce-Pisa: scatta la squalifica, ma andrà in Coppa d’Africa

Non riuscendo a ottenere ascolto, il centrale giallorosso accende un confronto verbale con Canestrelli, aumentando ulteriormente la tensione. Sacchi interviene, lo ferma e decide per il cartellino giallo. Un’ammonizione pesante, perché Gaspar era diffidato e verrà quindi squalificato per la prossima giornata.

Una squalifica che, di fatto, non cambierà la situazione del Lecce: il difensore avrebbe comunque saltato la gara del 27 dicembre contro il Como. In quel periodo, infatti, Gaspar sarà impegnato con l’Angola in Coppa d’Africa, competizione che si disputerà in Marocco. La nazionale angolana è inserita nel girone con Sudafrica, Zimbabwe ed Egitto, con partite tra il 22 e il 29 dicembre.

Per il Lecce, la vittoria contro il Pisa rappresenta una boccata d’ossigeno in un match delicato, mentre per Gaspar questa partita segna un addio temporaneo al campionato con un finale nervoso che avrebbe potuto evitare. Quando tornerà, il club si aspetta da lui maggiore lucidità, soprattutto in momenti così delicati della gara.