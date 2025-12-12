Colpo Lecce, Di Francesco vince lo scontro salvezza con il Pisa: decide il primo acuto di Stulic

Il Lecce vince un importantissimo scontro salvezza contro il Pisa nell'anticipo del venerdì della 15a giornata di Serie A: decide il primo acuto di Stulic. La squadra di Eusebio Di Francesco ha portato a casa una vittoria fondamentale e lo ha fatto con una partita gagliarda, di grande concentrazione e applicazione.

Seconda vittoria consecutiva in casa per i salentini, che si portano a 16 punti; e 3 punti ritrovati dopo la battuta d'arresto di Cremona: per i toscani si tratta della terza sconfitta di fila e secondo scontro diretto perso in 6 giorni.

Stulic regala la vittoria al Lecce: Pisa battuto 1-0

Nella prima frazione entrambe le squadre sono consapevoli dell'importanza di questa sfida salvezza e non hanno rischiato troppo, in particolare il Pisa, la cui unica occasione è un colpo di testa alto di Moreo su calcio d'angolo. Pierotti pochi munti dopo calcia troppo centralmente per battere Semper e il portiere dei nerazzurri si rende protagonista di un'ottima parata su un colpo di testa di Coulibaly. Le migliori occasioni del Lecce capitano a Tiago Gabriel: il difensore spreca due colpi di testa, il primo sul tiro-cross di Camarda, il secondo su corner di Sottil.

La rete che decide il match arriva al 72 con una veloce ripartenza sulla sinistra, dove Banda dribbla Caracciolo e, dopo essere entrato in area di rigore, ha trovato Stulic al centro: l'attaccante serbo ha segnato di prima intenzione e ha segnato il suo primo gol in Serie A.

Lecce-Pisa, il tabellino

RETI: st 27′ Stulic (L).

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba (28′ st Gallo); Coulibaly, Ramadani, Berisha (11′ pt Kaba); Pierotti (20′ st Banda), Camarda (20′ st Stulic), Sottil (28′ st Tete Morente). A dis. Samooja, Bleve, Sala, N'Dri, Perez, Helason, Kouassi, Gorter, Maleh. All. Di Francesco.

PISA SC (3-5-2): Semper; Calabresi (1′ st Albiol), Caracciolo (36′ st Buffon), Canestrelli; Touré, Akinsanmiro (14′ st Angori), Aebischer, Vural, Leris (28′ st Lorran); Meister, Moreo (14′ st Tramoni). A dis. Nicolas, Scuffet, Marin, Hojholt, Esteves, Coppola, Piccinini, Denoon, Lusuardi, Bonfanti. All. Gilardino.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata (Cecconi-Giuggioli, IV Dionisi – VAR Maggioni e Pairetto).