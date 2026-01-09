Il Milan protesta per i rigori non dati su Fullkrug e Athekame: perché è corretto non assegnarli

Il Milan protesta per due rigori non assegnati contro il Genoa: perché è corretto non assegnare il penalty per i contatti Füllkrug-Ostigard e Ellertsson-Athekame.

Il Milan protesta per due rigori non dati nel match pareggiato contro il Genoa: nonostante le proteste dei rossoneri le decisioni dell‘arbitro Mariani di non assegnare il penalty per i contatti Füllkrug-Ostigard e Ellertsson-Athekame sono corrette.

Entrambi gli episodi si sono verificati nel secondo tempo, quando il Diavolo ha schiacciato la squadra di Daniele De Rossi nella sua metà campo per cercare di ribaltare lo svantaggio che si era concretizzato nel primo tempo in virtù della rete dell'ex Colombo.

Perché è corretto non assegnare il rigore per i contatti Füllkrug-Ostigard e Ellertsson-Athekame

Poco dopo il gol annullato a Pulisic, per un tocco di mano evidente; i rossoneri protestano per un contrasto dubbio tra Ostigard e Füllkrug in area ligure ma per l'arbitro Mariani non è rigore e la scelta è corretta: il difensore del Grifone colpisce il pallone e sullo slancio finisce sul piede ma non è un contatto punibile con la massima punizione.

Questa, probabilmente, rientra in quella categoria che viene definita ‘rigorini' e che è stata spesso criticata da più parti: il problema, però, è che quando sono a favore vengono presi in considerazione favorevolmente e quando sono contro, invece, vengono considerati ‘rigorini'.

L'altro episodio per cui il Milan ha protestato è arrivato nel finale di partita, quando gli animi si sono infiamma in seguito al gol del pareggio di Leao al 91′: la squadra di Allegri reclama un rigore al 94’ per un intervento di Ellertsson su Athekame, ma né l’arbitro Mariani né il VAR intervengono perché il giocatore del Genoa ha anticipato il suo diretto avversario e poi ha incrociato la corsa con il calciatore svizzero del Milan. Inoltre, pochi secondi prima c'era un fallo di Füllkrug su Leali, con il calciatore tedesco che ha impedito al portiere rossoblù di colpire il pallone.

Da sottolineare come Massimiliano Allegri nel post-partita, come spesso accade, non ha parlato di questi episodi ma si è soffermato sulla prestazione della squadra. Un buon modo per stemperare gli animi intorno agli arbitri che stanno vivendo un momento piuttosto complicato.