Serie A
video suggerito
video suggerito

Leao tiene a galla il Milan, Colombo illude il Genoa: partita pazza a San Siro, Allegri scivola a -3 dall’Inter

Leao risponde a Colombo e tiene a galla il Milan, il Genoa si illude e poi butta via i 3 punti con il rigore sbagliato da Stanciu nel recupero: partita pazza a San Siro, Allegri scivola a -3 dall’Inter.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Vito Lamorte
35 CONDIVISIONI
Immagine

Il Milan riprende il Genoa con l'orgoglio nei minuti finali e scivola a -3 dall'Inter. A San Siro i rossoneri allungano la striscia di risultati utili a 17 ma non è esattamente quello che il Diavolo si aspettava dalla sfida con il Grifone.

Leao risponde a Colombo dopo che la squadra di De Rossi ha sfiorato il colpaccio: il Genoa si illude e dopo il pari rossonero butta via i 3 punti con il rigore sbagliato da Stanciu nel recupero.

Immagine

Leao risponde a Colombo: a San Siro finisce 1-1

Il Milan va sotto a San Siro nonostante un avvio incoraggiante. I rossoneri partono forte: Gabbia colpisce la traversa di testa, Pavlovic crea pericoli sempre nel gioco aereo, ma una distrazione difensiva costa cara. Malinovskyi mette un pallone rasoterra al centro e Colombo, ex di turno, anticipa Gabbia sotto porta depositando in rete.

Leggi anche
Milan-Genoa 1-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Colombo e Leao, gli highlights

La risposta del Milan è immediata e produce altre chance importanti: Gabbia spreca di testa da posizione ravvicinata, mentre è enorme l’occasione fallita da Fofana che, pronto a colpire a porta praticamente vuota, scivola al momento decisivo mancando il pareggio.

Immagine

Nella ripresa è un assedio rossonero: Pulisic segna ma il gol viene annullato (correttamente) per tocco di mano e nel finale è sempre il calciatore americano che vede Leali respingere un suo tiro al volo da buona posizione. Dopo un forcing infinto Leao trova il pareggio ma pochi istanti dopo viene assegnato un rigore al Genoa che Stanciu ha calciato alto sulla traversa.

Milan-Genoa, il tabellino

RETI: 28′ Colombo, 92′ Leao.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri

GENOA(3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Manilovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi

ARBITRO: Maurizio Mariani.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Notizie
Serie A
35 CONDIVISIONI
Immagine
serie a
Leao tiene a galla il Milan, Colombo illude il Genoa: Allegri scivola a -3 dall’Inter
Trepy fa gol all'esordio in A e regala il pareggio al Cagliari, la Cremonese s'illude: finisce 2-2
Come sarebbe la classifica della Serie A oggi senza errori arbitrali: cambia il primo posto
Le decisioni dei vertici arbitrali dopo Napoli-Verona e Lazio-Fiorentina: solo un arbitro sarà punito
Adani duro: "Voi dimenticate cosa c'è dopo il calcio. Gli arbitri faticano a fare colazione al bar"
Hojlund polemico, pubblica il video del gol annullato contro il Verona: "Non l'ho neanche toccata"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views