Leao tiene a galla il Milan, Colombo illude il Genoa: partita pazza a San Siro, Allegri scivola a -3 dall’Inter

Leao risponde a Colombo e tiene a galla il Milan, il Genoa si illude e poi butta via i 3 punti con il rigore sbagliato da Stanciu nel recupero: partita pazza a San Siro, Allegri scivola a -3 dall’Inter.

Il Milan riprende il Genoa con l'orgoglio nei minuti finali e scivola a -3 dall'Inter. A San Siro i rossoneri allungano la striscia di risultati utili a 17 ma non è esattamente quello che il Diavolo si aspettava dalla sfida con il Grifone.

Leao risponde a Colombo dopo che la squadra di De Rossi ha sfiorato il colpaccio: il Genoa si illude e dopo il pari rossonero butta via i 3 punti con il rigore sbagliato da Stanciu nel recupero.

Leao risponde a Colombo: a San Siro finisce 1-1

Il Milan va sotto a San Siro nonostante un avvio incoraggiante. I rossoneri partono forte: Gabbia colpisce la traversa di testa, Pavlovic crea pericoli sempre nel gioco aereo, ma una distrazione difensiva costa cara. Malinovskyi mette un pallone rasoterra al centro e Colombo, ex di turno, anticipa Gabbia sotto porta depositando in rete.

La risposta del Milan è immediata e produce altre chance importanti: Gabbia spreca di testa da posizione ravvicinata, mentre è enorme l’occasione fallita da Fofana che, pronto a colpire a porta praticamente vuota, scivola al momento decisivo mancando il pareggio.

Nella ripresa è un assedio rossonero: Pulisic segna ma il gol viene annullato (correttamente) per tocco di mano e nel finale è sempre il calciatore americano che vede Leali respingere un suo tiro al volo da buona posizione. Dopo un forcing infinto Leao trova il pareggio ma pochi istanti dopo viene assegnato un rigore al Genoa che Stanciu ha calciato alto sulla traversa.

Milan-Genoa, il tabellino

RETI: 28′ Colombo, 92′ Leao.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri

GENOA(3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Manilovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi

ARBITRO: Maurizio Mariani.