Allegri bacchetta il Milan dopo il pareggio con il Genoa: “Alla fine siamo stati anche fortunati”

Massimiliano Allegri ha analizzato il pareggio casalingo del Milan contro il Genoa e ai microfoni di DAZN si è espresso così: "Nel calcio raccogli quello che il risultato ti dà. Vediamo il positivo. Primo tempo difficoltoso. Hanno giocato uomo a uomo e marcato Modric. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Abbiamo alzato l'intensità. Ed è la cosa positiva. Poi, dopo che l'avevamo ripresa dovevamo giocarci la vittoria. Costruire 1-2 azioni importanti senza esporci al contropiede che poi ci ha fatto rischiare di perdere. Per il nostro obiettivo i punti sono molto importanti".

L'allenatore rossonero ha proseguito la sua analisi: "Dobbiamo migliorare nella lucidità. Stasera abbiamo avuto poca pazienza. Siamo diventati troppo frettolosi. Noi nella metà campo avversaria abbiamo troppa fretta. Ci vuole più pazienza. Dispiace non aver vinto, ma abbiamo creato molto e tirato molto".

Il Milan manca l’occasione di allungare sul Napoli e di restare in scia dell’Inter, sprecando una partita che sembrava alla portata contro il Genoa. Il rigore fallito da Stanciu nei secondi finali attenua solo in parte il rammarico per un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai rossoneri.

Per Massimiliano Allegri resta comunque il dato positivo della serie di imbattibilità, salita a 17 gare consecutive: l’unica sconfitta in campionato rimane quella dell’esordio contro la Cremonese. A preoccupare, però, è una tendenza ormai evidente: la fatica nel superare le squadre di bassa classifica, nonostante una produzione offensiva imponente fatta di 33 conclusioni complessive, di cui otto nello specchio.

Allegri: "Nel calcio raccogli quello che il risultato ti dà"

Allegri ha parlato della prossima partita: "Alla fine siamo stati anche fortunati. Ora ci prepareremo per la partita di Firenze. Sarà difficile. Abbiamo tutti i giocatori a disposizione e fare le scelte giuste".

Infine su Leao: "Come sta? Ha avuto 2-3 situazioni in cui poteva fare meglio. Non sta benissimo. Alla fine ha pareggiato".