Francesco Camarda, gol al Bologna e dedica speciale in TV: “Gli avevo fatto una promessa”

Francesco Camarda ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio quando tutto sembrava perso per il Lecce. A tempo scaduto ha messo dentro la palla del 2-2 che ha tramortito il Bologna e fatto esplodere i tifosi salentini. "Gli avevo fatto una promessa", dice a fine match quando l'adrenalina è ancora in circolo e non ha bisogno di darsi un pizzicotto per realizzare che è tutto vero quanto accade intorno a sé. La dedica è speciale, la persona che cita è Alessandro Florenzi. Sì, proprio lui: l'ex difensore della Roma e dei rossoneri che a fine agosto scorso ha appeso le scarpette al chiodo e s'è ritirato.

La gioia e la dedica per Alessandro Florenzi

"Gliel'avevo detto", aggiunge Camarda che lascia intendere anche quale sia il rapporto con l'ex terzino che deve averlo consigliato, incoraggiato, protetto, avvisato come una sorta di fratello maggiore. Ecco perché il primo pensiero in tv è andato ad Alessandro Florenzi. "Ma lo dedico anche a tutta la squadra e ai tifosi del Lecce", s'è poi affrettato a chiarire in tv, a Sky, al momento delle interviste. A 17 anni, l'ex attaccante del Milan (che ne ha conservato la titolarità del cartellino), ha provato la gioia più grande che c'è per un calciatore del suo ruolo: sentire il rumore della palla che accarezza la rete e poi il boato della folla. Gli era capitato anche in Champions League contro il Bruges (ottobre 2024) ma l'urlo gli morì in gola perché un fuorigioco rese tutto nullo.

Quanto paga il Lecce al Milan per ogni presenza e gol di Camarda

Quanto pesa la rete realizzata da Camarda con i felsinei? Tantissimo per il morale, per il carattere mostrato dalla squadra nella rimonta. Tantissimo anche per non lasciarsi consumare dall'ansia per una posizione (ultima) in graduatoria che rende durissima la missione salvezza dei pugliesi. "Primo gol e sono contento sia stato molto importante per il punto – le parole del giocatore -. Ci stiamo impegnando per portare punti a casa".

Una giornata da ricordare: il movimento su calcio d'angolo, la deviazione decisiva poi la maglia tolta per esultare sotto la Curva. Camarda è la scommessa che il Lecce ha accettato per restare in Serie A: in Salento è arrivato con la formula del prestito e costa 75 mila per ogni presenza oltre 100 mila euro a rete. Sono i soldi che i giallorossi devono corrispondere al Milan per il baby talento che nel cuore del Salento spera di esplodere. Se la Milano nerazzurra gongola per Pio Esposito, quella rossonera è pronta ad accogliere a braccia aperte il ragazzo allevato nel settore giovanile, in cui s'è fatto largo a suon di marcature.

Dopo aver segnato a raffica con la Primavera di Abate, Camarda ha debuttato in Serie A due anni fa: a 15 anni e 260 giorni calcò il prato contro la Fiorentina. E contro il Bologna quel sogno a occhi aperti è divenuto realtà. Non svegliatelo. Non adesso, non ancora.