Fiorentina-Polissya, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Oggi la Fiorentina ospita gli ucraini del Polissya Zytomyr per la gara di ritorno dei playoff di Conference League, al Franchi. Match che inizia alle 20:00 e sarà anche in chiaro sul canale TV8 (e in streaming su tv8.it)

Dopo la vittoria schiacciante per 3-0 all'andata la Fiorentina oggi ospita gli ucraini del Polissya Zytomyr per la gara di ritorno valida per i playoff di Conference League 2025-2026. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro anche sul canale del Digitale Terrestre TV8.

La Fiorentina torna in campo, dopo l'esordio in Coppa e quello in Campionato, per la terza partita in stagione a distanza di pochissimi giorni, con cui stasera giovedì 28 agosto, si gioca l'accesso alla prima fase della Conference League. All'andata la squadra di Stefano Pioli ha avuto la meglio sugli ucraini malgrado l'espulsione di Moise Kean che è stato squalificato per due turni e non ci sarà al Franchi. La Fiorentina dovrà gestire la situazione al meglio, evitando spiacevoli sorprese e mantenendo l'evidente divario tecnico e tattico con il Polissya, approdando alla Conference League.

Partita: Fiorentina-Polissya Zytomyr

Quando: giovedì 28 agosto

Dove: Stadio Franchi (Firenze)

Orario: 20:00

Diretta TV: TV8, Sky Sport Calcio, Sky Sport

Diretta streaming: Tv8.it, SkyGo, NOW

Competizione: ritorno playoff Conference League

Dove vedere Fiorentina-Polissya in diretta TV: il canale in chiaro della partita

La Fiorentina è chiamata a bissare l'ottima prestazione mostrata all'andata e oggi sfida il Polissya di fronte al proprio pubblico, al Franchi di Firenze. Un match che sarà trasmesso per gli abbonati Sky a pagamento, in diretta sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport, in TV. Ma la partita sarà visibile anche in chiaro e senza alcun costo aggiuntivo per tutti: il canale del Digitale Terrestre TV8 (canale 8) seguirà integralmente l'evento.

Fiorentina-Polissya, la diretta streaming: gli orari della gara

Non solo in TV ma anche in streaming Fiorentina-Polissya potrà essere seguita senza costi e visibile in diretta per tutti: sul sito ufficiale di TV8, tv8.it si potrà assistere alla gara degli uomini di Pioli contro gli ucraini senza costi aggiunti e in chiaro. Per gli abbonati Sky, l'esclusiva online sarà disponibile sulla app SkyGo e su NOW. Fischio di inizio fissato per le 20:00

Le probabili formazioni di Fiorentina-Polissya, valida per il ritorno dei playoff di Conference League

Come anticipato, nella Fiorentina non ci sarà Moise Kean espulso all'andata e squalificato per due turni. Pioli opterà per un massiccio turnover evitando di sovraccaricare i titolari subito ad inizio di stagione.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Dzeko. All: Stefano Pioli.

POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobatenko, Sarapiy, Korniichuk; Andryievski, Babenko, Lednev; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. All: Ruslan Rotan.