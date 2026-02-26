Fiorentina-Jagiellonia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e probabili formazioni

La Fiorentina ospita lo Jagiellonia per il match di ritorno dei playoff di Conference League: si gioca oggi alle 18:45 allo stadio Artemio Franchi. Diretta TV e streaming su Sky e su NOW.

La Fiorentina riceve lo Jagiellonia Białystok allo stadio Artemio Franchi per il ritorno dei playoff di Conference League: si gioca oggi con fischio d'inizio alle ore 18:45. Diretta TV e streaming su Sky e su NOW.

Dopo il netto 3-0 conquistato in trasferta e il successo nel derby contro il Pisa, che ha permesso ai viola di allontanarsi dalla zona retrocessione: l’obiettivo della squadra di Paolo Vanoli gestire il vantaggio e conquistare l’accesso agli ottavi. I polacchi, invece, sono chiamati a un’impresa per ribaltare il risultato dell’andata.

Dopo le tante difficoltà di inizio stagione la Viola sembra aver trovato il bandolo della matassa ma la situazione è ancora complicata: i gigliati sono ancora terzultimi in classifica, a 24 punti con Lecce e Cremonese, e devono assolutamente tirarsi fuori dai bassifondi della classifica quanto prima ma proseguire il cammino europeo può essere un modo per tenere alto il morale della piazza e coinvolgere tutto il gruppo nel lavoro fino alla fine della stagione.

Dove vedere Fiorentina-Jagielloniain tv e in streaming

La partita di ritorno dei playoff tra Fiorentina e Jagiellonia sarà visibile in esclusiva e in chiaro (per gli abbonati) sui canali Sky Sport 1 (numero 201) e Sky Sport (252). La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming attraverso Sky Go oppure sintonizzandosi su NOW (previo pagamento del pass sport). La telecronaca dell'incontro sarà di Dario Massara con commento Fernando Orsi mentre per ‘Diretta Gol' gli interventi saranno di Paolo Ciarravano. A bordo campo ci sarà Vanessa Leonardi.

Le formazioni di Fiorentina-Jagiellonia

Ampio turnover per la Viola: riposeranno Kean e Solomon, in avanti chance per Harrison e Fazzini ai lati di Roberto Piccoli. Fabbian scalpita e partirà dal 1′, con Mandragora e Ndour in mezzo al campo. Siemieniec ritrova Pululu in attacco dopo il turno di squalifica scontato all’andata e toccherà a lui guidare il reparto offensivo dei polacchi per tentare l'impresa.

Fiorentina (4-3-3): Lezzerini; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. Allenatore: Vanoli.

Jagiellonia (4-4-2): Abramowicz; Wojtuszek, Bernardo Vital, Pelmard, Wdowik; Pozo, Romanchuk, B. Mazurek, Jozwiak; Pululu, Imaz. Allenatore: Siemieniec.