Calcio
video suggerito
video suggerito

Fiorentina-Jagiellonia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e probabili formazioni

La Fiorentina ospita lo Jagiellonia per il match di ritorno dei playoff di Conference League: si gioca oggi alle 18:45 allo stadio Artemio Franchi. Diretta TV e streaming su Sky e su NOW.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Fiorentina riceve lo Jagiellonia Białystok allo stadio Artemio Franchi per il ritorno dei playoff di Conference League: si gioca oggi con fischio d'inizio alle ore 18:45. Diretta TV e streaming su Sky e su NOW.

Dopo il netto 3-0 conquistato in trasferta e il successo nel derby contro il Pisa, che ha permesso ai viola di allontanarsi dalla zona retrocessione: l’obiettivo della squadra di Paolo Vanoli gestire il vantaggio e conquistare l’accesso agli ottavi. I polacchi, invece, sono chiamati a un’impresa per ribaltare il risultato dell’andata.

Dopo le tante difficoltà di inizio stagione la Viola sembra aver trovato il bandolo della matassa ma la situazione è ancora complicata: i gigliati sono ancora terzultimi in classifica, a 24 punti con Lecce e Cremonese, e devono assolutamente tirarsi fuori dai bassifondi della classifica quanto prima ma proseguire il cammino europeo può essere un modo per tenere alto il morale della piazza e coinvolgere tutto il gruppo nel lavoro fino alla fine della stagione.

Leggi anche
Juventus-Como in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni

Dove vedere Fiorentina-Jagielloniain tv e in streaming

La partita di ritorno dei playoff tra Fiorentina e Jagiellonia sarà visibile in esclusiva e in chiaro (per gli abbonati) sui canali Sky Sport 1 (numero 201) e Sky Sport (252). La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming attraverso Sky Go oppure sintonizzandosi su NOW (previo pagamento del pass sport). La telecronaca dell'incontro sarà di Dario Massara con commento Fernando Orsi mentre per ‘Diretta Gol' gli interventi saranno di Paolo Ciarravano. A bordo campo ci sarà Vanessa Leonardi.

Le formazioni di Fiorentina-Jagiellonia

Ampio turnover per la Viola: riposeranno Kean e Solomon, in avanti chance per Harrison e Fazzini ai lati di Roberto Piccoli. Fabbian scalpita e partirà dal 1′, con Mandragora e Ndour in mezzo al campo. Siemieniec ritrova Pululu in attacco dopo il turno di squalifica scontato all’andata e toccherà a lui guidare il reparto offensivo dei polacchi per tentare l'impresa.

Fiorentina (4-3-3): Lezzerini; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. Allenatore: Vanoli.

Jagiellonia (4-4-2): Abramowicz; Wojtuszek, Bernardo Vital, Pelmard, Wdowik; Pozo, Romanchuk, B. Mazurek, Jozwiak; Pululu, Imaz. Allenatore: Siemieniec.

Calcio
Conference League
Fiorentina
0 CONDIVISIONI
Immagine
champions
La Juventus si illude in 10 col Galatasaray, poi Osimhen la gela: bianconeri fuori a testa alta
Chiellini si presenta al posto di Spalletti dopo Juve-Galatasaray spiegando perché "non parlerà"
Locatelli distrutto a fine partita: "Mi viene da piangere. All'andata è successo un episodio"
Kelly espulso in Juve-Galatasaray, l'arbitro estrae il secondo giallo: il VAR lo richiama, rosso diretto
Una grande Atalanta ribalta il playoff: 4-1 al Borussia Dortmund, Dea agli ottavi
Percassi si commuove ed esalta Palladino: "Un predestinato, serata straordinaria"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views