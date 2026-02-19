Calcio
Fiorentina con un piede agli ottavi di Conference, tris allo Jagiellonia: Mandragora illumina su punizione

La Fiorentina vince 3-0 in casa dello Jagiellonia e ipoteca il passaggio agli ottavi di finale di Conference League. Le reti viola sono firmate da Ranieri, Mandragora e Piccoli.
A cura di Vito Lamorte
La Fiorentina vince 3-0 in casa dello Jagiellonia e ipoteca il passaggio agli ottavi di finale di Conference League. Le reti viola sono firmate da Ranieri, Mandragora e Piccoli nella ripresa, aprendo la strada ad un ritorno più tranquillo a Firenze giovedì 26 febbraio allo stadio Artemio Franchi.

Per la prima volta in stagione la squadra gigliata coglie due vittorie di fila, tenendo conto di tutte le competizioni. Questo può essere un segnale importante anche in vista del finale di stagione per i ragazzi di Paolo Vanoli.

Ranieri, Mandragora e Piccoli: la Fiorentina va

Il primo tempo tra Jagiellonia e Fiorentina non regala molte emozioni, con l'unica vera occasione che scaturisce dal piede di Fabbian che trova l'ottimo riflesso di Abramowicz. Dopo una prima parte non proprio convincente e molto altalenante, la Fiorentina riesce a sbloccare il match all'inizio della ripresa con il capitano Luca Ranieri: il difensore devia in porta un cross di Fazzini e spiana la strada alla vittoria.

Jagiellonia-Fiorentina, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali

Rolando Mandragora illumina la serata dello Stadion Miejski di Białystok con un magnifico gol su punizione: il numero 8 viola è sia il miglior marcatore della Fiorentina in Conference League sia il centrocampista con più reti nel torneo (9 gol).

A mettere la parola ‘fine' sul match è Roberto Piccoli su calcio di rigore.

Il tabellino di Jagellonia-Fiorentina

JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz; Wdowik, Pelmard, Vital, Wojtuszek; Jozwiak (68′ Rallis), Mazurek (89′ Kozlowski), Flach (60′ Drachal), Pozo; Imaz, Bazdar (89′ Sylla). All. Siemieniec.

FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Gosens, Ranieri (68′ Pongracic), Comuzzo, Fortini; Ndour (84′ Balbo), Mandragora, Fabbian; Harrison (68′ Parisi), Fazzini, Piccoli. All. Vanoli.

GOL: 53′ Ranieri (F), 65′ Mandragora), 81′ Piccoli (F).

ARBITRO: Sebastian Gishamer (AUS).

