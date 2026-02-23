Bernardeschi fa sorridere Bologna. La Fiorentina vede per la prima volta la salvezza grazie a Kean

Al Franchi nel pomeriggio sorride la Fiorentina che supera di misura il Pisa grazie al gol partita di Kean che catapulta la Viola dopo 26 giornate, per la prima volta in stagione, in piena zona salvezza, lasciando dietro di sé in classifica 4 squadre. Stesso risultato in serata al Dall'Ara con il Bologna che supera l'Udinese grazie ad un rigore nel finale concesso dal VAR e segnato da Bernardeschi che spezza la serie di sconfitte consecutive.

Fiorentina-Pisa 1-0: ci pensa Kean, Viola virtualmente salvi

La Fiorentina è riuscita nell'obiettivo di riuscire a prendersi l'intera posta in palio nel derby toscano contro il Pisa, in un match dal valore specifico enorme che andava ben oltre i soli tre punti. I viola, con Vanoli squalificato e in tribuna, hanno ottimizzato la rete partita di Moise Kean che è riuscito a trovare la via del gol trascinando i gigliati a 24 punti in classifica. Un merito importantissimo, perché per la prima volta da inizio stagione, la Fiorentina sarebbe virtualmente salva, grazie all'attuale classifica avulsa anche se a pari punti con Lecce e Cremonese.

Una gara al Franchi ricca di tensione in cui la Fiorentina non è mai riuscita a concretizzare e riuscire a togliersi il pensiero del successo fino al 90′. Rischiando, anzi nel finale, di fronte ad un Pisa mai pericoloso se non nell'unica vera occasione quando è Dodo, prima di uscire, a salvare la propria porta fermando la palla sulla linea. Troppo poco per sperare in un cammino sereno ma sufficiente per la Fiorentina per raccogliere tre punti in 90 minuti e scacciare lontano un Pisa oramai amaramente condannato a condividere l'ultimo posto insieme al Verona.

Bologna-Udinese 1-0: decide il rigore di Bernardeschi dato dal VAR

Al Dall'Ara, in serata, è andato in scena un altro incontro a conclusione della 26a giornata di campionato, con un Bologna pronto a risalire posizioni per riacciuffare un posto al sole tra le Coppe e un Udinese che cerca una salvezza il più velocemente possibile. Ma anche tra felsinei e friulani non è nata di certo una gara da stropicciarsi gli occhi. Tantissimi gli errori e le imprecisioni degli uomini di Italiano che sprecano tanto sullo 0-0 di fronte ad una Udinese che ha sempre faticato a mostrarsi pericolosa.

Nella ripresa, il Bologna prova il tutto per tutto, con Orsolini che prima di essere sostituito si divora il gol che avrebbe potuto spaccare in due il match e lasciando aperto ad ogni risultato il finale di match. Italiano mette mano ai titolari ma il copione non muta: rossoblù che provano, senza riuscirci, a dettare i tempi, rischiando le ripartenze in velocità dell'Udinese. Alla fine, però ci pensa il VAR che richiama Marcenaro per un fallo su Castro che è sulla linea (e dunque in area) assegnando un rigore poi realizzato dall'infallibile Bernardeschi.