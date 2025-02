video suggerito

Fiorentina-Inter recupero, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni Fiorentina e Inter scendono in campo per il recupero della 14ª giornata di Serie A 2024-2025: la gara era stata sospesa al minuto 17 per il malore di Bove e si giocherà alle ore 20.45, con diretta TV e streaming su DAZN.

A cura di Vito Lamorte

Fiorentina e Inter scendono in campo per il recupero della 14ª giornata di Serie A 2024-2025: la gara era stata sospesa al minuto 17 per il malore del centrocampista Edoardo Bove e si giocherà oggi, 6 febbraio 2025, alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi. Diretta TV e streaming su DAZN.

Da regolamento la gara ripartirà dal 17° minuto in cui Bove si è accasciato a terra prima dell'intervento dei medici: giocatori e staff si sono radunati in cerchio mentre i sanitari intervenivano per rianimarlo e con il passare delle ore le condizioni del centrocampista, subito trasportato in ospedale, sono migliorate. Con il calendario già saturo di impegni tra Coppa Italia e competizioni europee, la qualificazione di Fiorentina e Inter direttamente agli ottavi di finale rispettivamente di Conference League e Champions League ha aperto alla strada del recupero per il 6 febbraio. Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma ad arbitrare il match in programma al Franchi.

L'Inter viene dal pareggio in extremis nel derby mentre la Fiorentina ha vinto per 2-1 contro il Genoa ma arriva al match in una situazione di estrema emergenza (Palladino ha solo 14 calciatori a disposizione). Tra i viola i nuovi arrivi Zaniolo, Ndour, Folorunsho, Fagioli e Pablo Marì non potranno prendere parte al match. Non a disposizione per l'Inter Zalewski. Il motivo? Possono essere convocati solo quei calciatori che risultavano tesserati al 1° dicembre 2024. Ci sarà Comuzzo (così come Dumfries) nonostante la squalifica. Perché? I restanti 74 minuti della partita sono un proseguimento di una gara già iniziata, durante la quale non avevano subito provvedimenti disciplinari.

Fiorentina-Inter, dove vederla in diretta TV

Il recupero della 14ª giornata di campionato, tra la Fiorentina di Raffaele Palladino e l'Inter di Simone Inzaghi, si giocherà alle ore 20: 45 allo stadio Artemio Franchi e si potrà seguire in diretta TV su DAZN. Telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Dario Marcolin.

Dove vedere Fiorentina-Inter in diretta streaming

La sfida tra la Fiorentina e l'Inter si potrà seguire anche in diretta streaming con DAZN: per vederlo in questa modalità serve, oltre all'abbonamento, una Smart TV o un dispositivo come tablet, smartphone e pc.

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A

Queste le probabili scelte di Palladino e Inzaghi.

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodò, Richardson, Mandragora; Beltran, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Palladino.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfires, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Taremi. Allenatore: Inzaghi.