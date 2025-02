La Fiorentina continua la risalita: battuto 2-1 il Genoa, viola quinti a un punto dalla Juve

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

La Fiorentina continua la risalita in classifica dopo la striscia negativa che aveva fatto portare a casa un solo punto in cinque partite: da allora sono arrivati il pareggio col Torino, la vittoria in trasferta con la Lazio e oggi il successo per 2-1 al Franchi sul Genoa. Match deciso dalle reti di Kean e Gudmundsson nel primo tempo, mentre per i rossoblù è stato ininfluente il gol nella ripresa di De Winter. Il Genoa resta comunque tranquillo ben sopra la zona retrocessione.

Palladino, che è in tribuna squalificato, dà ancora fiducia a Folorunsho dal 1′, mentre Pongracic e Richardson sono titolari rispettivamente al centro della difesa e in mediana. Vieira risponde con un 4-2-3-1 speculare a quello dei viola: Cornet, Thorsby e Miretti sono il terzetto alle spalle del riferimento offensivo Pinamonti.

La Fiorentina spacca subito la partita con Kean, che al 9′ insacca al volo di destro un assist su punizione di Mandragora. Il Genoa non riesce a concretizzare la propria reazione ed è il Grifone a raddoppiare alla mezzora con Gudmundsson, la cui conclusione di sinistro su cross di Gosens viene deviata da Vasquez spiazzando Leali. Gli ospiti hanno la prima grande occasione al 37′, ma Cornet solo davanti a De Gea non riesce a trovare la porta.

Dopo un intervallo più lungo del solito a causa di un problema fisico a uno degli assistenti di linea, che viene rimpiazzato dal quarto uomo, Palladino prova a cambiare qualcosa inserendo Vitinha per Cornet. La gara si riapre al 10′ della ripresa: De Winter batte de Gea di testa su calcio d'angolo di Martin. La Fiorentina potrebbe riallungare al 64′, ma l'incornata di Dodò viene salvata sulla linea di porta da Vasquez. Poco dopo è de Gea a salvare la vittoria della squadra viola, parando in tuffo un'incornata nuovamente di De Winter. Finisce 2-1 per la Fiorentina.