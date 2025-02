video suggerito

Perché Comuzzo e Dumfries possono giocare il recupero Fiorentina-Inter anche se squalificati Chi può essere in campo nella partita di giovedì sera alle 20:45? Cosa dice il regolamento sui calciatori diffidati, squalificati e quelli acquistati nel mercato di gennaio.

Pietro Comuzzo e Denzel Dumfries sono stati squalificati dal Giudice Sportivo ma saranno regolarmente in campo giovedì (ore 20:45) nel recupero di campionato Fiorentina–Inter, match della 14ª giornata sospeso il 1° dicembre scorso a causa del malore capitato a Edoardo Bove al 16° del primo tempo. Entrambi diffidati, sono stati fermati per un turno a causa delle ammonizioni rimediate nelle gare contro Genoa e Milan.

Cosa dice il regolamento sui calciatori diffidati e squalificati

Perché da regolamento il difensore viola e l'esterno nerazzurro possono giocare nonostante il provvedimento di squalifica? I restanti 74 minuti della partita sono un proseguimento di una gara già iniziata, durante la quale né l'uno né l'altro avevano subito provvedimenti disciplinari (esempio: espulsione) che li avrebbero automaticamente esclusi dal match del Franchi. Mentre lo stop inflitto a Comuzzo e Dumfries è relativo a una gara disputata successivamente a quella interrotta.

Quando sconteranno la sanzione? Nel prossimo incontro: ironia della sorte, alla 24ª giornata salteranno Inter-Fiorentina (in programma il 10 febbraio alle 20:45). Quanto ai calciatori diffidati (rispettivamente, Bastoni e Mandragora), in caso di ammonizione non potranno prendere parte al posticipo in calendario lunedì prossimo. Questo perché i cartellini gialli estratti durante la partita sospesa non sono considerati dagli organi disciplinari fino a quando non è stata completata anche la porzione restante di match.

Nel regolamento sono contemplate anche altre situazioni: non possono giocare il recupero né i calciatori sostituiti (ma nel quarto d'ora precedente al malessere non erano stati effettuati cambi) né quelli che allora risultavano squalificati. Capitolo sostituzioni, cosa succede? Le due squadre possono beneficiare solo di quelle non ancora effettuate nella prima gara (Fiorentina e Inter, non ne avevano ancora fatte fino al momento dell'interruzione).

Chi può giocare Fiorentina-Inter: i nuovi acquisti di gennaio

L'articolo 30 dello Statuto-Regolamento della Lega Serie A, nel comma 4 lettera B, piazza dei paletti quanto ai calciatori che possono essere impiegati: "Nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell’interruzione".

In sintesi, le norme limitano l'utilizzo dei calciatori a quelli che risultavano già tesserati da Fiorentina e Inter al 1° dicembre 2024. Cosa vuol dire? I giocatori tesserati nella sessione invernale di calciomercato potranno partecipare al match solo da spettatori: la Fiorentina dovrà rinunciare a Michael Folorunsho (prelevato dal Napoli) e a Pablo Marí (ingaggiato dal Monza); l'Inter non potrà contare su Nicola Zalewski (preso dalla Roma), che ha invece ha debuttato nel derby pareggiato col Milan.