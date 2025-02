video suggerito

Fiorentina-Inter, il regolamento speciale del recupero: chi sono i calciatori che non possono giocare Il regolamento del recupero di Fiorentina-Inter prevede che i giocatori attualmente squalificati, possano comunque giocare il match interrotto al 16′ per il malore di Bove. Ecco chi ci sarà e chi no.

A cura di Marco Beltrami

Fiorentina e Inter tornano ad affrontarsi in Serie A per il recupero del match sospeso il 1° dicembre scorso e valido per la 14a giornata di Serie A. Giovedì 6 febbraio alle 20:45 la squadra di Palladino e quella di Inzaghi ripartiranno esattamente dal 17′ di gioco, quando appunto la sfida venne interrotta per l'emergenza medica legata al malore accusato da Edoardo Bove. Qual è il regolamento speciale del recupero Fiorentina-Inter e quali sono i giocatori che potranno giocare o non giocare la partita del Franchi? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Come ripartirà Fiorentina-Inter, recupero della 14a giornata di Serie A

Come inizierà Fiorentina-Inter? La partita non riprenderà con il classico fischio d'inizio, ma con una rimessa laterale. Questo perché il match del 1° dicembre si era interrotto proprio prima di una rimessa laterale a favore della squadra viola sul risultato di 0-0. Il cronometro ripartirà dunque dal 17° minuto di gioco con la stessa situazione di gioco del momento dell'interruzione.

Recupero Fiorentina-Inter, il regolamento sui neoacquisti del mercato invernale

Innanzitutto la prosecuzione Fiorentina-Inter, che inizierà proprio con una rimessa laterale a favore dei Viola e dal risultato di 0-0, prevede che possano essere schierati tutti i calciatori tesserati dai due club al momento dell'interruzione. Questo a prescindere dal fatto che fossero o meno sulla distinta dell'arbitro il 1° dicembre. Alla luce di questo non ci saranno dunque i neoacquisti, arrivati nella finestra di mercato di gennaio ovvero Nicola Zalewski per l'Inter e Pablo Marì, Michael Folorunsho, Cher Ndour, Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo per la Fiorentina.

I calciatori attualmente squalificati di Inter e Fiorentina possono giocare: cosa prevede regolamento

Per quanto riguarda i 16′ di partita disputati, i calciatori scesi in campo e sostituiti non possono essere schierati nuovamente. Stesso discorso per i calciatori eventualmente espulsi. Un problema che non si pone visto che non erano state effettuate sostituzioni, e né calciatori sono stati allontanati. Non c'erano inoltre giocatori squalificati per la partita di dicembre. Un caso particolare poi è quello di Dumfries e Comuzzo: i due calciatori sono scesi in campo da diffidati nelle ultime partite di Inter e Fiorentina rispettivamente contro Milan e Genoa e hanno rimediato un cartellino giallo che ha fatto scattare la squalifica.

Dumfries in azione in Fiorentina-Inter

Una squalifica che da regolamento però non sarà scontata nel recupero di Fiorentina-Inter, ma nella prossima partita in calendario in campionato e dunque nella 24a giornata. Infatti posso essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta. Questo vuol dire che salteranno Inter-Fiorentina, che per uno scherzo del calendario è il match in programma lunedì 10 febbraio.

Cosa succede per i giocatori di Inter e Fiorentina diffidati

Un altro aspetto interessante è quello relativo agli eventuali provvedimenti disciplinari che verranno presi dall'arbitro nella prosecuzione del match (fino all'interruzione non c'erano stati né ammoniti e né espulsi). I giocatori attualmente diffidati ovvero Bastoni per l'Inter e Gosens e Mandragora per la Fiorentina in caso di ammonizione salteranno Inter-Fiorentina di lunedì, la prossima sfida di campionato.