Mats Wilander: “Tutti possono provare a giocare come Sinner, non richiede un talento eccezionale”

Mats Wilander spiega perché Jannik Sinner può essere un modello: “Non tutti possono giocare a tennis come Alcaraz, che richiede capacità estremamente rare. D’altra parte, tutti possono provare a giocare come Sinner, il che non richiede un talento eccezionale in sé”.

Jannik Sinner è un martello, chi vuole fare partita con lui deve essere in grado di reggere il suo livello altissimo dal primo all'ultimo punto, visto che il numero uno al mondo non lo abbassa mai per tutto il match. Avere un passaggio a vuoto contro di lui o rilassarsi un attimo può significare perdere un set e poi la partita, anche se ti chiami Carlos Alcaraz. Peraltro la finale vinta a Wimbledon dal campione altoatesino ha messo in mostra anche punti giocati in maniera spaziale e variazioni sul tema del picchiare da fondo campo come nessuno prima. Sinner sembra aggiungere sempre qualcosa al suo gioco e del resto lo ha ribadito lui stesso in conferenza dopo la vittoria: "Credo di non essere ancora al massimo, a 23 anni non si può esserlo. Sto cercando quei dettagli che fanno la differenza, lo 0,1% come dico spesso".

Lavoro, lavoro, lavoro, ma anche talento, talento, talento: in caso contrario vincere Wimbledon sarebbe davvero impossibile. Parliamo del torneo che vale una vita sportiva ed è per pochi eletti, per chi ha fatto la storia del tennis. Eppure per Mats Wilander, ex numero uno al mondo e vincitore di 7 prove del Grande Slam (ma non Wimbledon, dove al massimo ha fatto quarti di finale), "tutti possono provare a giocare come Sinner, non richiede un talento eccezionale", mentre altra storia sarebbe voler imitare Alcaraz, il che "richiede capacità estremamente rare".

Il giudizio del 60enne svedese è messo nero su bianco nella sua rubrica su ‘L'Equipe'. Quello di Wilander vuole essere un complimento a Jannik, parla di un "tennis avanti di cinque o dieci anni rispetto ai suoi tempi", spiega che di "non avere mai visto nessuno giocare a tennis con la stessa aggressività di Sinner", ma finisce per assomigliare a qualcos'altro quando cita il talento: "Sinner sta aprendo la strada e diventerà presto un modello, perché non tutti possono giocare a tennis come Alcaraz; richiede capacità estremamente rare. D'altra parte, tutti possono provare a giocare come Sinner, il che non richiede un talento eccezionale in sé, ma un impegno totale".

Jannik Sinner con Carlos Alcaraz dopo la finale vinta a Wimbledon

"Questo significa che devi sempre avere fiducia in te stesso, cercare di prenderti del tempo per te stesso su ogni colpo, rubando qualcosa all'avversario – continua Wilander – Inoltre, mentre la maggior parte dei giocatori usa la velocità principalmente nei movimenti difensivi, Jannik la usa anche prima dei colpi d'attacco. Contro di lui, è impossibile prendere fiato o offrire la minima palla corta, altrimenti verrai punito".