La Fiorentina è in piena emergenza contro l'Inter: Palladino ha solo 14 giocatori a disposizione Il recuepro contro l'Inter fa scattare l'allarme in casa Fiorentina: ci sono solo 14 giocatori convocabili e tre di loro sono alle prese con degli infortuni.

A cura di Ada Cotugno

Il recupero con l'Inter mette in estrema difficoltà la Fiorentina che è alle prese con una vera e propria emergenza: Raffaele Palladino ha confermato di avere gli uomini contati per la partita, dato che non potrà utilizzare i nuovi acquisti e ovviamente neanche i giocatori che sono partiti nella sessione di mercato appena conclusa. Facendo i conti alla Viola restano appena 14 giocatori a disposizione per affrontare i nerazzurri, un numero risicato che potrebbe addirittura ridursi visto che ci sono due infortunati che potrebbero non recuperare in pieno per l'appuntamento.

L'allarme al Viola Park è scattato ormai da qualche giorno ma non ci sono molte vie di fuga. Mezza squadra è fuori dai giochi, i nuovi non potranno dare una mano e a tutti è richiesto il massimo sforzo per centrare l'impresa in questo recupero che potrebbe essere cruciale per le sorti del nostro campionato e rimescolare le carte nella corsa Scudetto vista la situazione di classifica dell'Inter.

La Fiorentina ha solo 14 giocatori

Non è una situazione normale come si può ben capire dal contesto: la Fiorentina dovrà recuperare la partita contro l'Inter sospesa dopo il malore di Bove lo scorso primo dicembre, un'ora o poco più da giocare per togliere l'asterisco dalla classifica dei nerazzurri. E per questa situazione ci sono delle regole particolari che non consentono a Palladino di schierare in campo giocatori che all'epoca non erano tesserati, ossia tutti gli acquisti fatti nel corso del mercato di gennaio. Anche chi è andato via non potrà più giocare e per questo la rosa si riduce all'osso con soli 14 giocatori a disposizione.

Lo ha confermato lo stesso allenatore in conferenza stampa, preoccupato per l'allarme ma sicuro che tutta la sua squadra cercherà di fare il massimo. Tutti i tifosi tengono le dita incrociate perché quel numero potrebbe ancora abbassarsi: Cataldi e Colpani stanno cercando di recuperare in tempo per essere arruolabili, dato che entrambi sono alle prese con degli infortuni e Adli nell'ultima partita ha subito un colpo alla caviglia che gli ha dato qualche problema.