Fiorentina-Cremonese semifinale Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Fiorentina-Cremonese è la semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma giovedì 27 aprile alle 21:00 allo Stadio Franchi di Firenze. Si riparte dallo 0-2 dell’andata. Diretta TV e streaming in chiaro su Canale 5 e Infinity. Le ultime sulle formazioni di Italiano e Ballardini.

La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Fiorentina e Cremonese si gioca allo Stadio Franchi di Firenze giovedì 27 aprile con calcio di inizio fissato alle 20:45 e verrà trasmessa in chiaro e senza costi aggiuntivi sui canali Mediaset in TV (Canale 5) e in streaming sia sul sito ufficiale sportmediaset.mediaset.it sia sul portale Infinity.

Si riparte ovviamente dal risultato della gara di andata dove a trionfare è stata la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Una partita finita 2-0 per i Viola allo Zini di Cremona grazie ad una rete per tempo segnate da Cabral e da Gonzalez. Dunque i toscani sono ad un passo dalla conquista della finale del trofeo tricolore, che in casa sono una forza quasi devastante, avendo perso solo 3 gare interne dall'inizio 2023 (7 vittorie, 4 pari e 3 sconfitte). Inoltre, la Fiorentina non perde in casa dall'ottobre 2022 con un risultato che oggi la porterebbe all'eliminazione (in quell'occasione subì un pesante 4-0 da parte della Lazio). Anche le statistiche della Cremonese spingono il pronostico verso i viola: i lombardi non riescono a imporsi con un margine di almeno tre gol in trasferta a favore dallo scorso campionato (4-1 in trasferta contro l'Ascoli) e nei tre precedenti stagionali con la Fiorentina (due in Serie A e l'andata di Coppa Italia) ha subito almeno una rete.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cremonese. Per Vincenzo Italiano un'occasione ghiotta per conquistare la prima delle possibili finali stagionali (la seconda è in Conference League) e per farlo può contare sul 2-0 esterno dell'andata che potrebbe portare il tecnico a valutare anche alcuni cambi importanti. Nel 4-2-3-1 iniziale Jovic potrebbe agire da unica punta con Cabral inizialmente a riposare in panchina. Dietro di lui un trio composto da Gonzalez, Barak e Sottil. Per Ballardini, invece, il tutto per tutto con il campionato già compromesso e l'ultima chance in Coppa Italia. Dessers e Tsadjout in avanti all'assalto della Viola.

Fiorentina-Cremonese, dove vederla in diretta TV

Fiorentina-Cremonese si gioca giovedì 27 aprile alle 21:00 e verrà trasmessa in TV sul Digitale Terrestre, gratuitamente, su Canale 5. La semifinale di ritorno di Coppa Italia sarà dunque visibile a tutti senza costi aggiuntivi e verrà commentata da Massimo Callegari, con il commento tecnico di Massimo Paganin.

Dove vedere Fiorentina-Cremonese in diretta streaming

E' possibile seguire Fiorentina-Cremonese anche in live streaming. In questo caso la diretta è garantita sul sito ufficiale sportmediaset oppure attraverso il servizio offerto sulla piattaforma Mediaset, Infinity. Il tutto sempre in formula aperta a tutti e gratuita.

Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni della semifinale di ritorno di Coppa Italia

Vincenzo Italiano può contare sul 2-0 dell'andata che consiste in un importantissimo vantaggio. Al Franchi potrebbe optare per qualche cambio nella formazione ufficiale anche in vista dei prossimi impegni (soprattutto l'altra semifinale, di Conference League). Indisponibili Sirigu e Venturi, in dubbio restano Brekalo e Bonaventura. In avanti, come unico terminale offensivo Jovic è favorito su Cabral. In casa Cremonese speranze ridotte al lumicino ma per Ballardini si tratta dell'ultimo obiettivo ancora possibile e così si proverà a schierare la migliore formazione. Non c'è in difesa Chiriches, mentre resta in dubbio Ciofani. Sembra invece aver recuperato Tsadjout che dovrebbe partire titolare in avanti insieme a Dessers.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; N. Gonzalez, Barak, Sottil, Jovic.

All. Italiano

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Meité, Benassi, Valeri; Dessers, Tsadjout.

All. Ballardini