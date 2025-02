video suggerito

Feyenoord-Milan, dove vederla in TV e streaming: l'orario della partita di Champions League Feyenoord-Milan è la partita di andata dei playoff di Champions in programma oggi alle 21. Direttatv e streaming su Amazon Prime Video. Le ultime news sulla formazione rossonera.

Il Milan scende in campo oggi alle 21 contro il Feyenoord nell'andata dei playoff di Champions League. I rossoneri affrontano il primo match in trasferta, al De Kuip di Rotterdam, beneficiando del vantaggio di disputare il ritorno in casa a San Siro (il 18 febbraio, ma alle 18:45). In palio c'è il passaggio del turno che potrebbe aprire la strada a un derby con l'Inter (già qualificata agli ottavi). La partita sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Amazon Prime Video e cade in un momento particolare della settimana, in concomitanza con la seconda serata del Festival di Sanremo 2025.

Feyenoord-Milan avrà un valore particolare per Santiago Gimenez: l'attaccante, ex di turno, ha lasciato gli olandesi nella sessione di mercato di gennaio per passare al ‘diavolo'. In gol al debutto in campionato, proverà a ripetersi anche in Coppa. Oltre a lui, il tecnico, Conceiçao avrà a disposizione anche due nuovi acquisti: Walker in difesa e Joao Felix sulla trequarti. Quanto agli olandesi, sarà Pascal Bosschaart, attuale responsabile della squadra under 21, a sedere in panchina dopo il licenziamento di Brian Priske deciso per i risultati deludenti.

Partita: Feyenoord-Milan

Dove: De Kuip (Rotterdam)

Quando: mercoledì 12 febbraio 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: Amazon Prime Video

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Competizione: Champions League, playoff andata

Feyenoord-Milan, orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

Feyenoord-Milan non sarà trasmessa in chiaro ma solo criptata per gli abbonati e solo su Amazon Prime Video che potranno vederla in diretta usufruendo di una Smart TV grazie alla app della piattaforma. In alternativa, per recepire il segnale sul piccolo schermo si potranno utilizzare console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. Non è prevista messa in onda né su Sky né su NOW, né quella gratuita su TV8. La telecronaca sarà condotta da Sandro Piccinini che avrà al suo fianco per il commento tecnico Massimo Ambrosini.

Feyenoord-Milan, dove vederla in diretta streaming

Feyenoord-Milan sarà visibile anche in diretta streaming attraverso la app oppure collegandosi al sito di Amazon Prime Video. La diretta online è riservata solo agli utenti registrati e abbonati. C'è una possibilità per vederla in streaming gratis ma occorre registrarsi alla piattaforma per un periodo di prova di 30 gioni, al termine del quale va disdetto l'accreditamento oppure ci si può abbonare regolarmente.

Feyenoord-Milan, le probabili formazioni della partita di Champions League

Il Milan che si presenta a Rotterdam per l'andata dei playoff col Feyenoord avrà in squadra i nuovi acquisti da poco inseriti nella lista Uefa per la Champions. Nella probabile formazione spiccano anche Tomori e Pavlovic centrali, Pulisic, Joao Felixe e Leao dietro Gimenez. Nel Feyenoord, invece, sarà Carranza favorito su Ueda l’erede del messicano passato al Milan.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Hwang, Milambo; Paixao, Carranza, Moussa. Allenatore: Pascal Bosschaart.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. Allenatore: Sergio Conceiçao.