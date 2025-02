video suggerito

Il Feyenoord caccia l'allenatore a due giorni dalla sfida di Champions con il Milan: esonerato Priske Il Feyenoord ha esonerato l'allenatore Brian Priske e pure i suoi assistenti. Una decisione arrivata sorprendentemente a due giorni dal playoff d'andata di Champions con il Milan. Contro i rossoneri in panchina ci sarà uno staff ad interim.

A cura di Alessio Morra

Clamoroso a Rotterdam. Il Feyenoord esonera l'allenatore Brian Priske a due giorni dalla partita d'andata dei playoff di Champions League con il Milan. Via anche gli assistenti di Priske. A stretto giro verrà nominato uno staff ad interim, che dovrà gestire la partita d'andata dei playoff con i rossoneri.

Priske esonerato dal Feyenoord: via pure gli assistenti

Brian Priske dunque non è più l'allenatore del Feyenoord. Via anche i suoi assistenti Lukas Babalola Andersson e Bjorn Hamberg. Tutti licenziati con effetto immediato. La decisione è stata presa, così come scritto nel comunicato, di comune accordo.

"Risultati discontinui e pochi progressi"

Risultati incostanti e mancanza di sintonia alla base della decisione. Il direttore generale e tecnico dei rossoneri Dennis te Kloese ha detto: "È molto deludente per tutte le parti essere stati costretti a prendere questa decisione. Sebbene il Feyenoord abbia sicuramente ottenuto risultati impressionanti in UEFA Champions League con Brian, gli ultimi mesi sono stati decisamente troppo discontinui e purtroppo abbiamo visto troppo pochi progressi strutturali. Come professionista e come persona, continuo a stimare Brian. A volte, però, bisogna giungere alla conclusione che, nonostante le buone intenzioni e gli intenti di tutti, non funziona e, a un certo punto, non c'è più abbastanza sostegno a tutti i livelli per continuare".

Feyenoord-Milan ai playoff di Champions

L'esonero fa parte della vita di ogni allenatore, ma un esonero a due giorni da una partita di Champions League è davvero incredibile. Il Feyenoord si è qualificato per i playoff e giocherà contro il Milan il 12 febbraio l'andata e il 19 il ritorno. All'andata ci sarà uno staff ad interim, per la gara di ritorno potrebbe esserci un allenatore vero e proprio. Di sicuro una situazione complicata da gestire anche per i rossoneri, che dal Feyenoord hanno preso Gimenez.