Fedez scrive a Vialli prima di Italia-Macedonia: “Grazie per quella telefonata, non dimenticherò” Fedez dopo l’intervento chirurgico per il tumore neuroendocrino del pancreas ha voluto ringraziare Gianluca Vialli che gli è stato vicino negli ultimi giorni.

A cura di Marco Beltrami

Fedez e il messaggio per Luca Vialli

Nel momento più difficile della sua vita, Fedez ha potuto contare non solo sul sostegno di familiari, amici e dei suoi tanti followers. Tra le tante persone che hanno voluto dimostrargli vicinanza nella lotta contro la malattia, è spuntato anche Gianluca Vialli. L'ex centravanti e capo delegazione della Nazionale italiana, impegnata nei playoff Mondiali contro la Macedonia, sa bene cosa significa combattere contro la sofferenza per lo stesso terribile male, tumore al pancreas. Proprio come faceva quando militava attivamente sul terreno di gioco, ecco che Vialli ha deciso di scendere in campo per Fedez, questa volta svestendo i panni del bomber per fornire a Fedez un assist per un gol speriamo decisivo.

Ed è stato proprio Fedez a svelare tutto in una giornata molto importante per entrambi, per motivi molto diversi. Se Vialli infatti ha seguito la Nazionale nel match decisivo per gli spareggi per Qatar 2022, il rapper è finito sotto i ferri per un delicato intervento chirurgico. Al classe 1989 è stato asportata parte del pancreas e il tumore. Tutto fortunatamente è andato per il meglio, come spiegato dal diretto interessato. Sospiro di sollievo e gran voglia di tirare a casa per Fedez, che ha già ricevuto tutto l'affetto della sua famiglia.

Questo il messaggio che Fedez in una delle sue stories di Instagram ha dedicato a Vialli: "Grazie di cuore a Luca Vialli e in bocca al lupo per la partita di stasera. Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno poi una telefonata pochi giorni prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po’ di supporto alle persone così come tu hai fatto con me, davvero con il cuore".

La storia pubblicata da Fedez per ringraziare Vialli

(in aggiornamento)