Fabregas ha qualcosa da dire ai giocatori in campo dopo la vittoria sulla Juve: “Da lì è facile”

Cesc Fabregas si è tolto una bella soddisfazione con il suo Como. L'allenatore, dopo aver battuto la Juventus, fino ad allora imbattuta in Serie A, ha voluto ringraziare già in campo i suoi giocatori. Come sempre, lo spagnolo ha usato una forte leva motivazionale nel discorso sul terreno di gioco prima di rientrare negli spogliatoi. Un modo per sottolineare ulteriormente il peso di quello che stanno facendo i suoi ragazzi, tutt’altro che semplice.

Il discorso di Fabregas ai giocatori dopo Como-Juventus

Ha esultato, ha celebrato il successo con gli altri componenti della panchina e ha salutato gli avversari. Fabregas poi ha raccolto la squadra nel cerchio magico e ha iniziato a parlare a tutti: "Una sola parola, una sola parola. Sono fottutamente orgoglioso di voi". Ha indicato le tribune e le telecamere, l’ex centrocampista, per evidenziare quanto sia enorme la differenza tra il dire e il fare: "Da lì si guarda il calcio molto facilmente, ma quello che avete fatto è stato molto difficile. Ma ora vedete perché lo abbiamo fatto".

Cosa ha detto l'allenatore del Como

Ha visto la mentalità giusta Fabregas nei suoi giocatori e vuole che continuino così, per sognare ancora. D’altronde il Como sta volando, con un approccio alle partite da grande squadra. Per questo Fabregas si è mostrato davvero scatenato: "Corriamo, corriamo. 1 minuto, 20 minuti, 10 minuti, non mi interessa: serve la fottuta mentalità per vincere in questo club, in questa squadra. Grazie mille". E l’urlo dei calciatori è la dimostrazione di quanto il messaggio sia stato recepito, in una domenica davvero da incorniciare.

Festa grande, dunque, per l’allenatore dei lariani che si è tolto poi anche qualche sassolino quando è stato il momento di presentarsi davanti ai microfoni per la conferenza stampa. Fabregas ha risposto per le rime al suo collega e avversario Tudor, che aveva parlato del mercato e dei giocatori richiesti proprio dallo spagnolo. Un botta e risposta polemico, senza ulteriori strascichi.