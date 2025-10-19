Scintille tra Fabregas e Tudor in conferenza dopo Como-Juve: “Forse non gli hanno spiegato bene le cose”

Botta e risposta in conferenza stampa tra i Fabregas e Tudor al termine di Como-Juventus: l’allenatore spagnolo ha replicato a quello che il tecnico bianconero aveva detto sui lariani alla vigilia (“È una finta piccola, ha speso molto e soprattutto l’allenatore ha scelto tutti i giocatori acquistati”).

Cesc Fabregas ha festeggiato sotto la curva del Como come un ragazzino dopo la vittoria contro la Juventus, mentre Igor Tudor ha lasciato il campo visibilmente contrariato. In conferenza stampa l’allenatore spagnolo non si è limitato a commentare il successo e i tre punti pesantissimi, ma ha anche lanciato una frecciata al collega croato senza troppi giri di parole per alcune sue dichiarazioni fatte nei giorni precedenti.

Fabregas ha risposto ad una frase pronunciata da Tudor alla vigilia della partita, che non gli è andata giù: “Tudor guida un grande club, con una storia importante. Ha detto che mi prendo tutti i giocatori, ma forse non gli hanno spiegato bene come stanno le cose. Lui lavora con campioni, noi abbiamo un’altra realtà"

Il riferimento era alle parole del tecnico bianconero, che nella conferenza stampa della vigilia aveva definito il Como una “finta piccola”, elogiando però il lavoro della società: "Il Como è una finta piccola, ha speso bene e l’allenatore ha scelto tutti i giocatori, una cosa rara e bella".

Toni distesi, comunque, nel finale con Fabregas che a voluto riconoscere il rispetto reciproco tra i due: "So che ha detto che siamo un esempio. Mi fa piacere, lo apprezzo molto".

Tudor replica secco: "Può dire quello che vuole"

Secca la replica di Igor Tudor, che ha parlato dopo l'allenatore del Como sia in tv che in conferenza stampa: "Non so cosa abbia detto Fabregas, può dire quello che vuole. Sono cose sue e io dico il mio".

Siamo di fronte a due allenatori che hanno uno stile comunicativo ben definito: entrambi evitano spesso di nascondersi dietro i soliti cliché e, seppur non siano dei veri e propri ‘innovatori', cercano di esprimere il loro pensiero in maniera molto diretta, senza troppi giri di parole. Il Como ha vinto dopo 70 anni contro la Juve e sta vivendo un momento molto particolare ma di questa situazione, molto probabilmente, ne riparleremo alla vigilia del match di ritorno.