Fernando Gago ha un improvviso attacco di cuore in conferenza: ricoverato e operato, ora sta bene

L’allenatore dell’Universidad de Chile ha abbandonato quasi subito la conferenza post gara, visibilmente dolorante. Ricoverato d’urgenza è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore per “problemi cardiovascolari”

Fernando Gago, ex centrocampista argentino ora allenatore dell'Universidad de Chile, è stato colto da un improvviso malore durante la conferenza stampa post partita tra la sua squadra e l'O'Higgins, vinta 2-0. Il tecnico ha risposto solamente ad una prima domanda, poi ha deciso di abbandonare i microfoni visibilmente dolorante: trasportato in ospedale e sottoposto a ulteriori esami, si è evidenziata una sindrome coronarica in atto che lo ha obbligato ad un intervento d'urgenza. Ancora ricoverato e sotto controllo, ora è fuori pericolo di vita.

Fernando Gago si sente male in conferenza: si alza e se ne va sofferente

Problemi cardiovascolari importanti. Così ha comunicato la società cilena dopo che il proprio allenatore, Fernando Gago ha preoccupato tutti, lasciando senza apparente motivo la conferenza stampa del dopo partita. Invece di soffermarsi per commentare la vittoria per 2-0 con i cronisti, l'ex calciatore argentino ha risposto solamente alla prima domanda. Poi, qualche sorso d'acqua, infine un cenno all'addetto stampa e la richiesta di lasciare la sala, visibilmente sofferente. Subito dopo, il comunicato della società: "Informiamo che il nostro direttore tecnico, Fernando Gago, sta per essere sottoposto a una serie di esami cardiovascolari e oggi non sarà responsabile dell'allenamento".

Gago trasportato d'urgenza in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico

La notizia ha subito fatto il giro del web, allarmando tifosi e non solo ed è stata ripresa dalla stampa sudamericana, che ha subito indagato sulle condizioni reali di Gago. Alla fine, confermando voci vicine allo staff medico che ha seguito il tecnico dell'Universidad, è stato appurato che è stato immediatamente portato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico, intorno alle 3:00 del mattino di venerdì 19, evitando ulteriori complicazioni: "È in buone condizioni", ha infine dichiarato il club in un comunicato stampa ufficiale, togliendo i definiti dubbi sulle condizioni di Gago.