La teoria del complotto sulla sconfitta dell’Argentina, Messi in un video prima della finale: “Dimentichiamo tutto”

Sta dilagando sui social la teoria del complotto sulla finale dei Mondiali persa dall’Argentina con la Spagna: un video di Leo Messi poco prima del fischio d’inizio rilancia sospetti su forti condizionamenti alla vigilia, se non peggio.

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Quello cui abbiamo assistito domenica al MetLife Stadium di New York era la finale dei Mondiali di calcio 2026 o qualcos'altro di apparecchiato e già scritto prima che i calciatori scendessero in campo? La vittoria della Spagna ai supplementari sull'Argentina grazie al gol di Ferran Torres era realtà in divenire oppure l'esecuzione di un piano deciso a tavolino? Non sono passate neanche 48 ore dal trionfo delle Furie Rosse ed ecco esplodere su X una teoria del complotto che si fonda su un video girato nel ventre dello stadio, all'uscita dello spogliatoio dell'Argentina, poco prima del fischio d'inizio del match.

Il video di Messi prima della finale dei Mondiali alimenta la teoria del complotto: "Dimentichiamo tutto". Ma cosa?

Nel filmato – rilanciato da più di un account, con milioni di visualizzazioni complessive – si vedono alcuni calciatori dell'Albiceleste col volto tiratissimo, qualcuno visibilmente emozionato come Enzo Fernandez, anche Lisandro Martinez appare turbato. E poi si sente la voce di Leo Messi, che prova a calmare i compagni: "Restiamo calmi ragazzi. Dimentichiamo tutto il resto. Dimentichiamo tutto. Pensiamo solo a giocare".

Tanto è bastato per scatenare i complottisti, che sostengono che deve essere successo qualcosa di molto grave – negli spogliatoi o prima della partita – "per mettere due giocatori chiave in quello stato". E poi quella frase di Messi sul "dimenticare tutto": ma dimenticare cosa? Nei vari post che diffondono la teoria secondo cui la finale mondiale non sia stata quello che ci hanno raccontato si parla di possibili "minacce ai giocatori, messi sotto pressione o costretti ad accettare qualcosa che non potevano rifiutare". E ancora di "un accordo segreto, di una pressione dall'alto da parte della FIFA o di portatori di interessi finanziari colossali".

Insomma l'Argentina sarebbe scesa in campo fortemente condizionata, nelle migliori delle ipotesi, se non addirittura giocando a perdere nella tesi più estrema. La prestazione sottotono della squadra di Scaloni – totalmente apatica e incapace anche solo di fare lo straccio di un tiro in porta, una cosa mai vista in una finale mondiale – ha dato ulteriori argomenti ai complottisti, così come l'espulsione proprio di Fernandez, evidentemente poco tranquillo, e gli strani cambi di Scaloni.

Il momento dell'espulsione di Enzo Fernandez durante la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina

La teoria del complotto è priva di fondamento: la Spagna è stata superiore all'Argentina, fine del discorso

Al momento davvero siamo sul terreno delle illazioni pure: non esiste alcuna prova di partita condizionata o peggio fasulla, di combine o anche solo pressioni esterne. Si tratta di semplici speculazioni moltiplicate dalla viralità tipica dei social. Se stiamo solo al video prepartita, che è tutto quello di cui disponiamo, quello che si vede è semplicemente un gruppo sotto stress massimo prima di una finale storica: Enzo Fernandez e Lisandro Martinez appaiono tesi, come è normale in un contesto ad alta pressione, mentre Messi pronuncia parole di routine da capitano, invitando i compagni a lasciare da parte tutto il resto e concentrarsi solo sul match che vale una carriera. Non c'è alcuna prova di altro che non sia la superiorità della Spagna sull'Argentina, con buona pace dei complottisti.