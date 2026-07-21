Nick Jones si rompe il tendine in combattimento, il bicipite risale lungo il braccio

Il 39enne peso massimo americano Nick Jones ha riportato un orribile infortunio durante il combattimento contro Federico Pacheco Jr: il bicipite destro si è staccato dall’avambraccio per la rottura completa del tendine distale ed è risalito verso la spalla.

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Nick Jones non è certo un campione di pugilato. A 39 anni, l'americano continua a esercitare la ‘noble art' per portare a casa qualche borsa dignitosa, negli incontri di sottoclou delle riunioni che hanno bisogno di essere rimpolpate a margine dei combattimenti principali. È quello che stava avvenendo sabato scorso sul ring di Carson, in California, quando Jones stava affrontando il connazionale Federico Pacheco Jr. in un match dei pesi massimi.

Cosa è successo a Nick Jones nel secondo round del combattimento contro Pacheco Jr: si stacca il bicipite

A metà del secondo round, Nick ha notato che qualcosa non andava nel suo braccio destro: dopo aver provato a sferrare un pugno, si è creato un rigonfiamento nella parte anteriore del braccio. Jones si era procurato un orribile infortunio: il distacco del tendine, che ha fatto ‘risalire' il bicipite in maniera impressionante.

Tutto è avvenuto all'improvviso, senza che ci fossero state avvisaglie di quello che sarebbe accaduto. Nè il pugno di Jones, appena accennato e non andato a segno, sembrava tale da poter provocare un infortunio così grave. Il veterano si è subito reso conto che nel suo braccio c'era un problema e che non era certo di poco conto.

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Quel grosso ‘bozzo' non era altro che il suo bicipite brachiale, non più attaccato nella sua estremità inferiore all'avambraccio. Nick si era rotto completamente il tendine distale del bicipite, causando la repentina retrazione del muscolo verso l'alto e la quasi impossibilità a flettere il gomito con forza, nonché a ruotare verso l'esterno il palmo della mano.

Un infortunio tanto serio quanto insolito, che ovviamente ha avuto come immediata conseguenza lo stop decretato dall'arbitro del combattimento, che ha assegnato la vittoria a Pacheco (sui sotto il confronto tra i due alla pesatura del giorno prima) per KO tecnico al secondo round.

Chi è Nick Jones: un peso massimo di 39 anni, mestierante del ring

Nick Jones è un mestierante del ring, con 11 anni di carriera da professionista alle spalle, questa è la sua sconfitta numero 6, a fronte di 9 vittorie. È un peso massimo che conosce bene la boxe e ha vinto qualche titolo locale, combattendo principalmente in scenari non di primo piano. Viene assoldato di solito come avversario navigato per far fare esperienza a giovani prospetti imbattuti, come lo era (ed è ancora, con un record adesso di 11-0) Pacheco Jr. Ora Nick dovrà operarsi entro pochi giorni, con tempi di recupero non brevi, stimati in 4-6 mesi per tornare a combattere sul ring.