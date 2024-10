Fabio Caressa fa un appello accorato in camera prima di Inter-Juventus: “1-1 e 1-0 non va bene”

video suggerito

Inter-Juventus sarà inevitabilmente il match clou di questa nona giornata di campionato. Al Meazza si affrontano le due squadre, insieme a Napoli e Milan, più accreditate sulla carta alla vittoria finale dello Scudetto. Un titolo che per essere conquistato necessita proprio di un risultato positivo nella sfida che si disputerà domenica 27 ottobre alle ore 18. Una sfida che nell'ultima stagione non ha regalato molte emozioni e proprio per questo Fabio Caressa, in diretta dagli studi di Sky nella serata di ieri, decide di fare un appello alle due squadre.

"Non mi fate vedere uno 0-0 perché questa è una partita che va in tutto il mondo – ha tuonato il noto giornalista -. Non mi fate annoiare". A questo punto si inserisce nel discorso Beppe Bergomi, sua storica spalla in telecronaca: "È il risultato più probabile, l'anno scorso hanno fatto 1-1 e 1-0". Ma Caressa non ci sta: "Non va bene, non mi dite così! Questa è una partita che in parte stabilirà il livello tecnico, agonistico e spettacolare del nostro calcio. È forse una delle pochissime partite che veramente guardano in tutto il mondo". Insomma, Caressa chiede alle due squadre di giocare a viso aperto senza nascondersi.

"Facciamo vedere che giochiamo bene a pallone e che è un po' divertente rischiandola un po' – continua anche il telecronista Sky -. Siamo a un livello del campionato che se una tra Juve e Inter perde, che succede? Cambia qualcosa? Ti distacchi in maniera netta?". A quel punto allora Bergomi si inserisce nuovamente nell'appello fatto da Fabio Caressa e spiega il suo punto di vista sul tema: "Allora dopo devono commentarla così eh, perché se la commentiamo in maniera diversa allora no". Un discorso preventivo dunque dopo gli ultimi due risultati della scorsa stagione.

Il discorso di Caressa basandosi sul momento della Serie A e sulla classifica attuale di Inter e Juve

Nell'annata precedente il "derby d'Italia" si è concluso con il punteggio di 1-1 e 1-0. Risultati che non hanno neanche messo in luce un grande calcio e quello spettacolo che ci si aspettava lasciando un po' insoddisfatti i tifosi di entrambe le squadre. La classifica attuale però chiaramente aiuta oggi sia Juventus che Inter. Entrambe sono all'inseguimento del Napoli: nerazzurri a 17 punti e a -2 dai partenopei mentre i bianconeri sono a 16 lunghezza con un -3 dalla squadra di Conte. In effetti, anche in caso di sconfitta e conseguente vittoria di una tra Inter e Juve e anche del Napoli sul Lecce, il distacco non sarebbe poi così grave.