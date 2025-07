video suggerito

Il Lione resta in Ligue 1: annullata la decisione sulla retrocessione della squadra francese Il Lione evita la retrocessione e dalla prossima stagione giocherà nuovamente in Ligue 1. La commissione d’appello del DNCG, l’organismo di controllo finanziario del calcio francese, ha ribaltato completamente la sentenza iniziale per la retrocessione d’ufficio del club. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Lione fa un sospiro di sollievo e resta in Ligue 1. La commissione d'appello del DNCG, l'organismo di controllo finanziario del calcio francese, ha ribaltato completamente la sentenza iniziale di retrocedere il club per via dei grossi problemi economici rilevati riammettendolo di fatto nella massima serie. Il duo composto dall'americana Michèle Kang e dal tedesco Michael Gerlinger, nominati d'urgenza presidente e direttore generale dell'OL, ha fatto l'impossibile arrivando a convincere la commissione d'appello della Federcalcio francese (FFF), nel 15° arrondissement di Parigi, della loro capacità di saldare i conti del club.

Decisive dunque le argomentazioni e le documentazioni relative alla forza del club di riuscire a saldare quanto dovuto iniziando con un drastico tagli degli stipendi della rosa evitando anche grossi investimenti in sede di mercato. Non sono di fatto escluse altre cessioni proprio in sede di mercato anche a prezzi piuttosto bassi. Si apre di fatto una nuova era per il Lione che prenderà parte anche alla prossima Europa League edizione 2025/2026.

Il Lione in campo durante l’ultimo campionato.

Come farà il Lione a risanare i conti della società

Il via libera per prendere parte alla seconda competizione europea per club arriverà una volta che la UEFA avrà studiato la questione della multiproprietà con il Crystal Palace, messo in vendita da John Textor, anch'esso qualificato per la competizione. A questo punto si aprono anche altri scenari per il club inglese che dovrà capire se potrà realmente prendere parte anch'esso all'Europa League.

Per il momento ad esultare è però il Lione finito nel baratro solo poche settimane fa e che ora si ritrova a dover affrontare nuovamente la Ligue 1 ma ridimensionandosi in modo netto e cercando di rientrare nei costi previsti per riallinearsi finanziariamente nei tempi previsti. Sospiro di sollievo anche per Paulo Fonseca che proprio dopo l'addio al Milan aveva accettato la proposta del Lione portandolo in Europa League.