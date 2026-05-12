Metà delle squadre della Liga possono ancora retrocedere: solo sei sono aritmeticamente salve

Solo sei squadre della Liga sono certe della salvezza, tutte le altre sono a rischio retrocessione: la caotica classifica del campionato spagnolo dove ci sono 13 squadre in 8 punti a tre giornate dalla fine.

Ne ultime tre giornate della Liga regaleranno uno spettacolo unico in Europa perché più della metà delle 20 squadre partecipanti possono ancora retrocedere. C'è stata una spaccatura molto netta nel campionato spagnolo tra le prime sei della classe, che hanno già il piazzamento europeo assicurato, e tutte le altre che invece potrebbero ancora retrocedere sulla carta. L'unico verdetto definitivo è la discesa in Serie B dell'Oviedo, condannato dalla matematica, ma per il resto lo scenario potrebbe cambiare da un momento all'altro.

Tredici squadre a rischio retrocessione in Spagna

In palio ci sono ancora nove punti per chiudere la stagione, quanto basta per cambiare completamente l'ordine della classifica in ottica retrocessione. Solo l'Oviedo è retrocesso aritmeticamente e a rischio ci sono tutte le squadre che vanno dalla settima alla diciannovesima posizione: non si vede altrove in Europa perché solo in Spagna metà squadre del campionato non hanno ancora ottenuto la sicurezza di restare in Liga. Tra la penultima e la settima posizione ballano soltanto otto punti e chi è adesso in zona rossa ha ancora grandi speranze di potersi salvare con una vittoria e un passo falso delle rivali. Difficilmente accadranno rimonte clamorose, ma non c'è ancora nessuna sentenza definitiva.

La classifica della Liga a tre giornate dalla fine del campionato

Questo vuol dire che la Real Sociedad, ottava in classifica e qualificata alla prossima Europa League grazie alla vittoria della Coppa del Re, sulla carta potrebbe addirittura retrocedere se non dovesse vincere le ultime tre partite della stagione. È chiaramente un'eventualità possibile, ma per la matematica non ha ancora ottenuto la salvezza definitiva. Ci sono tante squadre racchiuse in pochi punti e qualche scontro diretto ancora da giocare che potrebbe alterare tutti gli equilibri. Levante e Alaves, le due che si trovano in zona rossa in questo momento, non sono ancora spacciate perché sono rispettivamente a tre e due punti dalla zona salvezza, composta da un gruppo di quattro squadre che a loro volta distano solo sei punti dal piazzamento in Conference League.