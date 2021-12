Evra in grossa difficoltà, senza freni in diretta: “Devo andare in bagno, non ce la faccio più” Patrice Evra, opinionista a bordo campo in occasione di Atalanta-Villarreal poi rinviata per neve, si è reso protagonista di un vero e proprio show che ha fatto sorridere tutti.

A cura di Marco Beltrami

Niente da fare per Atalanta-Villarreal. Alla fine la neve l'ha fatta da padrone e il direttore di gara è stato costretto a rinviare il match. Una decisione poco gradita dai tifosi delle due squadre che, noncuranti delle condizioni meteo, avrebbero preferito che si giocasse. Di questo parere anche il mai banale Patrice Evra, a bordo campo nelle vesti di opinionista per Amazon Prime Video al fianco di Diego Milito, Gianfranco Zola e Giulia Mizzoni. E "Zio Pat" si è reso protagonista di un vero e proprio show, senza nascondere una particolare difficoltà che ha scatenato l'ilarità dei presenti.

L'ex difensore di Manchester United e Juventus in occasione del collegamento è sembrato un leone in gabbia. Evra con tanto di ombrello per ripararsi dalla neve è sempre stato in movimento, senza mai fermarsi. Espressione del viso sofferente e "balletti" a ripetizione per il tarantolato francese che ha risentito sicuramente del freddo. Per questo Patrice ha messo fretta al direttore di gara Anthony Taylor, con tanto di sfottò all'ex compagno Marchisio, comodo al caldo in studio: "Anthony deve prendere una decisione perché fa un freddo incredibile. E vorrei dire una cosa a Marchisio. Oh cicciobello qui fa un freddo della Madonna. Non mi è piaciuto il suo ‘good luck', mi prende in giro, lui è in studio a Milano".

E l'Evra-show è proseguito anche in occasione del sopralluogo del direttore di gara, con tanto di invito ripetuto a far giocare il match e rompere gli indugi: "Se vedo passare l’arbitro gli faccio un entrata perché deve decidere. Prima l’ho chiamato Martin, mi ero sbagliato. Anthony falla giocare sta partita (una frase urlata a più riprese, ndr). Alla fine però Patrice Evra si è superato lasciando tutti sorpresi e svelando il motivo del suo continuo movimento e disagio, non legato solo alla temperatura bassissima ma anche ad un bisogno fisiologico: "Sono contento se giocano, ma io voglio andare in bagno. So che siamo in diretta ma non ce la faccio più, sono un essere umano. Guarda che voglio andare in bagno davvero eh…".