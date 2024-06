video suggerito

Europei oggi in TV, dove vedere le partite: in campo Polonia-Olanda e Slovenia-Danimarca Le partite di oggi agli Europei sono tre: alle 15 Polonia-Olanda, alle 17 Slovenia-Danimarca e alle 21 Serbia-Inghilterra. Il programma completo e tutte le informazioni su canali TV e diretta streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tre le partite in programma oggi domenica 16 giugno agli Europei 2024 in Germania. Si parte con Polonia-Olanda, partita valida per il gruppo D, lo stesso di Austria e Francia, in programma alle 15. Alle 18 si aprono le danze anche nel gruppo C di Euro 2024 con il confronto tra Slovenia e Danimarca. Un raggruppamento che potrebbe riservare delle sorprese e che prevede poi alle 21 il big match tra Serbia e Inghilterra. Le prime due partite saranno trasmesse in esclusiva su Sky, mentre quella serale si potrà seguire in chiaro sulla Rai. ecco tutto quello che c'è da sapere.

Euro 2024, le partite di oggi: gli orari TV

Il programma della giornata di oggi agli Europei si apre alle ore 15 con Polonia-Olanda. A seguire alle 18 sarà il turno di Slovenia-Danimarca, con in chiusura alle ore 21 Serbia-Inghilterra. Ecco nel dettaglio tutti gli orari.

ore 15 – Polonia-Olanda (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport Canale 251)

ore 18 – Slovenia-Danimarca (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport Canale 251)

ore 21 – Serbia-Inghilterra (Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport Canale 251)

Dove vedere le partite degli Europei in tv e streaming

Le partite degli Europei in TV saranno visibili in esclusiva solo su Sky, con la Rai che invece trasmetterà i match dell'Italia e solo alcune delle altre partite. In questo scenario, Polonia-Olanda e Slovenia-Danimarca si potranno vedere in TV solo su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (ovvero 201, 202, 213 e 251). Nessuna diretta in chiaro. Sarà invece visibile sulla Rai e in particolare su Rai 1, oltre che su Sky Serbia-Inghilterra delle ore 21. Un incontro che dunque si potrà seguire in chiaro senza necessità di sottoscrivere abbonamenti.

Diretta streaming per tutte e tre le partite su NOW e Sky GO, app riservata agli abbonati Sky. Solo Serbia-Inghilterra sarà visibile anche su Rai Play.