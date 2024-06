Europei oggi in TV, le partite su Rai e Sky: dove vedere Danimarca-Inghilterra e Slovenia-Serbia

video suggerito

Le partite di oggi, giovedì 20 giugno, sono tre. Ce n'è una però che prevale su tutte ed è ovviamente Italia-Spagna, partita valida per la 2ª giornata del Girone B di Euro 2024. L'incontro tra le nazionali di Spalletti e de la Fuente si disputerà a Gelsenkirchen e inizierà alle ore 21. Ma si disputano nel pomeriggio, come da programma, altre due partite molto interessanti: Danimarca-Inghilterra e Slovenia-Serbia, determinanti per il Girone C. Tutti gli incontri andranno in onda su Sky, due invece in chiaro sulla Rai.

Le partite di oggi a Euro 2024: gli orari TV

Programma molto ricco oggi a Euro 2024. Con la 2ª giornata si entra sempre più nel vivo e le chance di sbagliare si riducono per tutti. Si parte alle ore 15 con il match tra Slovenia e Serbia, una sfida molto sentita. Si gioca a Monaco di Baviera. La Slovenia in virtù del pareggio con la Danimarca è avanti di un punto. Alle ore 18 invece a Francoforte si affrontano Danimarca e Inghilterra, che si sfidarono nelle semifinali dell'ultimo Europeo. Poi l'attenzione sarà posta tutta su Spagna-Italia, che prenderà il via alle ore 21.

Dove vedere Slovenia-Serbia in TV e streaming

Un derby balcanico quello che apre questa giornata di partite. Slovenia-Serbia è una sfida chiave. Perché l'Inghilterra sembra avviata verso il primato nel girone, con le squadre di Kek e Stojkovic, oltre a quella danese che si giocano la seconda posizione. L'incontro, che vedrà in campo tanti calciatori che hanno giocato o giocano in Serie A come Vlahovic, Milinkovic Savic o Milenkovic si disputerà a Monaco di Baviera. L'incontro sarà visibile solo agli abbonati di Sky, su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Streaming con Sky Go e NOW, per abbonati. Non c'è la diretta in chiaro sulla Rai.

Danimarca-Inghilterra in chiaro sulla Rai: dove vederla in TV

É la rivincita della semifinale degli Europei di tre anni fa. All'epoca si impose l'Inghilterra di Kane dopo i supplementari. Stavolta sono in palio tre punti del Girone C. Punti pesanti. Perché la Danimarca ha iniziato pareggiando con la Slovenia, mentre l'Inghilterra ha piegato di misura la Serbia, con un gol di Jude Bellingham. L'incontro inizierà alle ore 18 e si potrà seguire in diretta sia su Sky (canali 201, 202, 2013, 251) che anche in chiaro sulla Rai, esattamente su Rai 2. Streaming possibile con Sky Go, NOW e RaiPlay.

Italia-Spagna in diretta in chiaro su Rai 1

A Gelsenkirchen scendono in campo Italia e Spagna in una partita determinante per il passaggio agli ottavi di finale di Euro 2024. Naturalmente, come tradizione, le partite dell'Italia sono trasmesse in diretta TV da Rai 1, con la telecronaca di Rimedio e Di Gennaro. Anche Sky Sport, sui canali 201 (Sky Sport 1) e 202 (Sky Calcio) trasmetterà l'attesissima sfida. Commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.