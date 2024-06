video suggerito

Europei oggi in TV, le partite su Rai e Sky: dove vedere Germania-Ungheria, Croazia-Albania e Scozia-Svizzera Le partite di oggi, mercoledì 19 giugno, agli Europei aprono la 2ª giornata della fase a gironi: alle 15 Croazia-Albania, alle 18 Germania-Ungheria, alle 21 Scozia-Svizzera. Tutte le info su dove vederle in diretta tv, in chiaro e in streaming.

Le partite di oggi, 19 giugno, agli Europei 2024 sono 3 e aprono la seconda giornata della fase a gironi. Si giocano in 3 slot orari differenti: alle 15 c'è Croazia–Albania (Gruppo B) sul quale c'è l'attenzione puntata della Nazionale italiana in chiave qualificazione agli ottavi; alle 18 e alle 21 si disputano due incontri del Gruppo A, rispettivamente Germania–Ungheria e Scozia–Svizzera.

Tutti gli incontri saranno visibili in diretta tv sui canali di Sky solo per abbonati, in chiaro per tutti (e senza alcun costo aggiuntivo) anche su Rai 2 (Germania-Ungheria) e Rai 1 (Scozia-Svizzera). Di seguito tutte le info necessarie per vedere gli incontri in calendario.

Euro 2024, le partite di oggi: gli orari TV

Croazia-Albania è la prima partita della seconda giornata, seguita da Germania-Ungheria e Scozia-Svizzera. Due incontri questi ultimi che, a seconda dei risultati, possono già tracciare la griglia delle qualificate nel Gruppo A. Ecco a che ora e su quali canali saranno trasmesse:

ore 15 – Croazia-Albania (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251)

(Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) ore 18 – Germania-Ungheria (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e Rai 2)

(Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e Rai 2) ore 21 – Scozia-Svizzera (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e Rai 1).

Dove vedere Croazia-Albania in TV e streaming

La Croazia, battuta dalla Spagna nella prima gara, affronta l'Albania alle 15 e ha bisogno di una vittoria per non rischiare di vedersi già fuori dai giochi nel Girone B. La partita sarà trasmessa in diretta tv, ma solo per abbonati, su Sky Sport 1 (canale numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (numero 213), Sky Sport 251. Diretta streaming solo su Sky Go e NOW (a pagamento). Non è prevista alcuna diretta in chiaro (e gratis) per tutti sulla Rai, nemmeno su RaiPlay.

Dentro o fuori, la Croazia e l'Albania (sconfitta dall'Italia) si gioca tutto nella seconda partita del Gruppo B. Nella formazione dei balcanici la novità può essere l'inserimentodell'atalantino Pasalic al posto di Majer. A centrocampo intorno a Modric ruoteranno gli ex interisti Brozovic e Kovacic. Tra le fila degli albanesi Sylvinho deve scegliere se schierare Broja oppure l'ex interista Manaj. In difesa punti fermi sono Hysaj della Lazio, Djimsiti dell'Atalanta. Asllani dell'Inter agirà in cabina di regia, tra i pali ancora Strakosha.

Germania-Ungheria in chiaro sulla Rai: dove vederla in TV

Alle 18 la Germania, che al debutto ha stracciato la Scozia, cerca la vittoria bis contro l'Ungheria (Gruppo A). Magiari costretti a fare risultato coi tedeschi dopo la sconfitta all'esordio con la Svizzera. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (gratis) anche su Rai 2. Gli abbonati a Sky potranno seguirla su Sky Sport 1 (canale numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (numero 213), Sky Sport 251. Diretta streaming disponibile senza alcun costo aggiuntivo anche su RaiPlay oltre che su Sky Go (per abbonati) e NOW (a pagamento).

Due le colonne della Germania che giocherà contro l'Ungheria: Rudiger (ex romanista) in difesa e a centrocampo Toni Kroos (autore di una prova mostruosa contro gli scozzesi). Alle spalle della punta, Fullkrug (protagonista di una disavventura nel match inaugurale: ha fratturato la mano a un tifoso), ci sarà il tridente composto da Musiala, Gundogan e Wirtz. L'italiano Marco Rossi, ct degli ungheresi, sa di trovarsi dinanzi a una montagna da scalare. L'attaccante Martin Adam è l'osservato speciale tra i magiari: alla vigilia ha denunciato, col sorriso sulle labbra, gli sfotto' che ha ricevuto per la sua struttura fisica imponente. È pronto a subentrare come accaduto nella sfida con gli elvetici, in avanti ci sarà Varga dal primo minuto.

Scozia-Svizzera in diretta tv sulla Rai: dove vederla in chiaro

Alle 21 la sfida tra Scozia e Svizzera può già decidere le sorti del Girone A. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti (gratis) anche su Rai 1. Gli abbonati a Sky potranno vederla su Sky Sport 1 (canale numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (numero 213), Sky Sport 251. Diretta streaming visibile senza alcun costo aggiuntivo anche su RaiPlay oltre che sy Sky Go (per abbonati) e NOW (a pagamento).

Dopo la scoppola presa contro la Germania gli scozzesi devono vincere per restare ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi. Agli elvetici, invece, può bastare anche un pareggio in virtù della vittoria con l'Ungheria. Sommer, portiere dell'Inter, tra i pali dei crociati che annoverano anche Rodriguez del Torino in difesa. A centrocampo l'ex Udinese, Widmer.