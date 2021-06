Martedì 22 giugno, le partite degli Europei di calcio in TV. La terza giornata degli Europei prosegue con i match che chiudono il gruppo D. Repubblica Ceca-Inghilterra e Croazia-Scozia si giocheranno in contemporanea oggi martedì 22 giugno alle ore 21. I cechi e gli inglesi sono in vetta al braccetto al girone a quota 4 e rientrano già entrambe tra le squadre qualificate agli ottavi. Da decidere il primato nel girone, con la Repubblica Ceca che ha a disposizione due risultati su tre. In programma all'Hampden Park di Glasgow, l'altro confronto del girone tra le due formazioni attualmente a quota 1. Imperativo vincere per la nazionale di Clarke e quella di Dalic, quantomeno per sperare di rientrare nel tabellone tra le migliori terze. Repubblica Ceca-Inghilterra sarà visibile in TV in chiaro, mentre Croazia-Scozia è in esclusiva su Sky. Ecco tutte le info per vedere i match in diretta TV in chiaro e in streaming

Dove vedere Repubblica Ceca-Inghilterra gli orari TV Rai

Repubblica Ceca-Inghilterra sarà trasmessa in TV in chiaro sulla Rai. Il match è in programma questa sera alle ore 21 su Rai 1, con il collegamento che inizierà dalle 20:30. La partita che si disputerà allo stadio di Wembley tra le due capoliste del girone D sarà visibile anche su Sky, e in particolare sui canali Sky Sport Football e Sky Sport (204, 252 del satellite), con pre-partita a partire dalle 20.

Il match tra la nazionale di Silhavy e quella di Southgate sarà visibile anche in streaming senza necessità di sottoscrivere abbonamenti sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da dispositivi portatili e computer. Repubblica Ceca-Inghilterra potrà essere seguita anche dagli abbonati Sky, grazie all'app loro riservata Sky Go.

Croazia-Scozia dove vederla su Sky

Croazia-Scozia non sarà visibile in TV in chiaro, ma sarà trasmessa in esclusiva su Sky. Il match in programma alle 21 si potrà seguire su Sky Sport (canale 203), oppure essendo in contemporanea con Repubblica Ceca-Inghilterra attraverso Diretta Gol che si potrà vedere sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (201 e 251). Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile utilizzare l'app Sky Go, da parte degli abbonati all'emittente satellitare.

Dove vedere gli Europei in TV oggi 22 giugno: il programma

Ecco tutte le partite degli Europei in TV oggi, martedì 22 giugno 2021: