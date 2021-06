Domenica 13 giugno, le partite di calcio in TV. La prima giornata degli Europei vede in campo le nazionali inserite nei Gironi C e D. Tre le partite previste nel programma in calendario ci sono Inghilterra – Croazia (ore 15, Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra) considerato il big match per la qualità dei calciatori protagonisti (tra i più attesi, Harry Kane e Luka Modric) nel Girone C, Austria – Macedonia (ore 18, Arena Națională di Bucarest in Romania) e Olanda – Ucraina (ore 21, Johan Cruijff Arena di Amsterdam, in Olanda) ritenuto una sorta di scontro diretto tra le due nazionali favorite sulla carta nel Gruppo D. Ecco tutte le informazioni necessarie su dove vedere gli incontri in diretta TV, in chiaro e in streaming.

Dove vedere Inghilterra – Croazia: gli orari TV Rai e Sky

Inghilterra – Croazia è la prima partita del Girone D degli Europei 2021. Si gioca al Wembley Stadium di Londra dinanzi a 22.500 spettatori (capienza ridotta rispetto ai 90 mila previsti a causa delle prescrizioni anti Covid) con fischio d'inizio alle ore 15. La gara verrà trasmessa in diretta TV e in chiaro su Rai 1. Sarà possibile assistere al match (ma in questo caso riservato solo per abbonati) anche sui canali di Sky: Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite).

La sfida tra inglesi e balcanici andrà in onda anche in diretta streaming e verrà trasmessa sia sulla piattaforma di Rai Play (alla quale ci si potrà collegare senza sostenere alcun costo aggiuntivo) sia attraverso Sky Go (solo per abbonati). La terza opzione, sempre online, è data da Now Tv, il sito che trasmette in streaming il meglio dell'offerta prevista già nei canali di Sky: in questo caso sarà possibili acquistare anche il singolo evento pagando il costo indicato. In tutti i casi, usufruendo di una buona connessione, si potranno utilizzare dispositivi fissi (smart tv, pc) oppure mobili (notebook, smartphone, tablet).

Olanda – Ucraina, dove vederla su Rai 1 e su Sky

Olanda – Ucraina è la seconda partita del Gruppo C, si gioca alle ore 21 nella Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Gli ‘orange' debutteranno dinanzi al proprio pubblico (12.500) che sarà ammesso nell'impianto a capienza ridotta. La gara andrà in onda in diretta TV e in chiaro su Rai 1. L'incontro verrà trasmesso in diretta (solo per abbonati) anche sui canali di Sky: Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite). Tre le possibilità di assistere al match anche in streaming: collegandosi alla piattaforma Rai Play per la visione dell'evento in forma gratuita, oppure sintonizzandosi su Sky Go (per abbonati) e Now Tv (pagando anche il prezzo della singola gara).

Dove vedere gli Europei in TV oggi 13 giugno: il programma

Ecco tutte le partite di calcio in TV di oggi, domenica 13 giugno 2021: