Europei calcio femminile 2022 con l’Italia: classifiche dei gironi, risultati e tabellone dei quarti L’Italia femminile agli Europei di calcio 2022: oggi le Azzurre in campo contro il Belgio per l’ultima partita del girone D. In palio la qualificazione ai quarti di finale. Ecco il tabellone, la classifica dei gironi e le partite delle azzurre.

A cura di Enrico Scoccimarro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Europei di calcio femminile 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli UEFA Women's Euro 2022 sono in programma in Inghilterra dal 6 al 31 luglio 2022 e sono pronti ad entrare nel vivo con le partite dell'ultima giornata della fase a gironi. I risultati delle ultime sfide decreteranno le 8 nazionali che si qualificheranno per i quarti di finale del campionato europeo di calcio femminile. Francia, Inghilterra, Germania, Spagna, Austria, Svezia e Olanda hanno già strappato il pass per il turno successivo. Resta da decretare l'ultima squadra che andrà a completare il tabellone della fase ad eliminazione diretta.

L'Italia femminile è ancora in corsa per la qualificazione ma le azzurre non sono padrone del loro destino. La squadra di Bertolini scenderà in campo oggi 18 luglio contro il Belgio per l'ultima partita del girone D. La partita Italia-Belgio è in programma alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta TV sulla Rai e in streaming su RaiPlay.

La classifica del gruppo D vede al primo posto la Francia – già ai quarti – con 6 punti seguita dall'Islanda a 2 punti e Italia e Belgio con un solo punto: per qualificarsi le azzurre devono battere il Belgio e sperare che l'Islanda con vinca contro la Francia. In caso di passaggio del turno, le azzurre affronteranno la Svezia ai quarti.

Si qualificano ai quarti le prime due formazioni di ogni girone. Già definiti gli accoppiamenti nel tabellone della fase ad eliminazione diretta: l'Italia femminile, in caso di qualificazione, sfiderà la prima o la seconda formazione del gruppo C.

Tutte le partite di Women's Euro 2022 saranno trasmesse in diretta dalla Rai, che ha acquistato i diritti: le gare delle azzurre andranno in onda su Rai1, mentre tutte le altre su Rai Sport. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della Uefa.

Italia femminile agli Europei 2022: tabellone, calendario e risultati delle partite

Le azzurre oggi chiudono la fase a gironi sfidando il Belgio alle ore 21:00 a Manchester. Se le azzurre dovessero farcela ad accedere ai quarti di finale, sarebbero impegnate il 22 o 23 luglio (in base al piazzamento al primo o al secondo posto nel girone).

Francia – Italia 5-1

5-1 Italia – Islanda 1-1

1-1 Italia – Belgio 18 luglio ore 21.00 a Manchester

In base agli accoppiamenti in tabellone, le Azzurre affronteranno la prima classificata del Gruppo C.

La classifica dei gironi degli Europei di calcio femminile

La competizione, come altri eventi sportivi internazionali, è in ritardo di un anno dovuto alla pandemia di Covid. Le nazionali partecipanti sono 16 e sono state suddivise in quattro gironi da quattro. Inoltre, la Russia è stata esclusa causa il perdurarsi della guerra in Ucraina. Al suo posto, nel gruppo C, è stata ripescata la nazionale portoghese.

Gruppo A

Inghilterra 9

Austria 6

Norvegia 3

Irlanda del Nord 0

Gruppo B

Germania 9

Spagna 6

Danimarca 3

Finlandia 0

Gruppo C

Svezia 7

Olanda 7

Svizzera 1

Portogallo 1

Gruppo D

Francia 6

Islanda 2

Belgio 1

Italia 1

Il tabellone degli Europei femminili 2022: gli accoppiamenti ai quarti

Inizia a definirsi il tabellone dei quarti di finale degli Europei di calcio femminile. Ecco tutti gli abbinamenti alla fase ad eliminazione diretta del torneo_

QUARTI DI FINALE

QF1: Inghilterra – Spagna

QF2: Germania – Austria

QF3: Svezia – 2ª gruppo C

QF4: Francia – Olanda

SEMIFINALI

Vincitrice quarti di finale 1 – Vincitrice quarti di finale 3

Mercoledì 27 luglio

Vincitrice quarti di finale 2 – Vincitrice quarti di finale 4

FINALE

Vincitrice semifinale 1 – Vincitrice semifinale 2

Il calendario completo: le date delle partite

Il torneo si struttura nella fase a gironi con scontri di sola andata. Il calendario della fase a gironi termina lunedì' 18 luglio proprio con la partita dell'Italia contro il Belgio.

FASE A GIRONI

Lunedì 18 luglio

Ore 21:00, Islanda-Francia

Ore 21:00, Italia-Belgio

QUARTI DI FINALE

Mercoledì 20 luglio

1ª gruppo A – 2ª gruppo B

Giovedì 21 luglio

1ª gruppo B – 2ª gruppo A

Venerdì 22 luglio

1ª gruppo C – 2ª gruppo D

Sabato 23 luglio

1ª gruppo D – 2ª gruppo C

SEMIFINALI

Martedì 26 luglio

Vincitrice quarti di finale 1 – Vincitrice quarti di finale 3

Mercoledì 27 luglio

Vincitrice quarti di finale 2 – Vincitrice quarti di finale 4

FINALE

Vincitrice semifinale 1 – Vincitrice semifinale 2

Le convocate dell'Italia femminile: le scelte di Bertolini

La Ct della nazionale femminile ha reso note le convocazioni per questa rassegna europea, selezionando chi ha fatto meglio questa stagione nei club, insieme alle solite certezze, come il capitano Sara Gama o la bomber Cristiana Girelli. Ecco di seguito la lista completa di chi prenderà parte al torneo.

Portieri: Francesca Durante (Inter),Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina).

Gli stadi in Inghilterra dove si gioca l'Europeo femminile

Gli Europei femminili si disputeranno in nove città e 10 stadi inglesi, nei teatri del calcio tra i più rilevanti al mondo, dall'Old Trafford a Wembley. Di seguito, la lista completa.

Brighton e Hove Community Stadium. Città: Brighton. Squadra di casa: Brighton e Hove Albion. Capienza: 30.000

Città: Brighton. Squadra di casa: Brighton e Hove Albion. Capienza: 30.000 Brentford Community Stadium. Città: Londra. Squadre di casa: Brentford e Londra Irish (rugby). Capienza: 17.000

Città: Londra. Squadre di casa: Brentford e Londra Irish (rugby). Capienza: 17.000 Wembley Stadium. Città: Londra. Squadra di casa: Inghilterra. Capienza: 89.000

Città: Londra. Squadra di casa: Inghilterra. Capienza: 89.000 Old Trafford. Città: Manchester. Squadra di casa: Manchester United. Capienza: 74.000

Città: Manchester. Squadra di casa: Manchester United. Capienza: 74.000 Manchester City Academy Stadium. Città: Manchester. Squadra di casa: Manchester City femminile/giovanile. Capienza: 4.700

Città: Manchester. Squadra di casa: Manchester City femminile/giovanile. Capienza: 4.700 Stadium MK. Città: Milton Keynes. Squadra di casa: MK Dons. Capienza: 30.000

Città: Milton Keynes. Squadra di casa: MK Dons. Capienza: 30.000 New York Stadium. Città: Rotherham. Squadra di casa: Rotherham United. Capienza: 12.000

Città: Rotherham. Squadra di casa: Rotherham United. Capienza: 12.000 Bramall Lane. Città: Sheffield. Squadra di casa: Sheffield United. Capienza: 30.000

Città: Sheffield. Squadra di casa: Sheffield United. Capienza: 30.000 St. Mary’s Stadium. Città: Southampton. Squadra di casa: Southampton. Capienza: 32.000

News e informazioni utili