L’Italia femminile è già fuori dagli Europei, KO anche con il Belgio: azzurre ultime nel girone L’Italia viene battuta 1-0 dal Belgio nell’ultimo match del girone ed è eliminata dagli Europei di calcio femminile 2022: le Azzurre chiudono in ultima posizione, ai quarti ci vanno le belghe.

A cura di Michele Mazzeo

Finiscono qui gli Europei di calcio femminile 2022 per l'Italia. Nel terzo e ultimo match del girone le Azzurre vengono battute per 1-0 dal Belgio e sono quindi eliminate dalla competizione continentale. Le ragazze del CT Bertolini chiudono dunque il gruppo classificandosi all'ultimo posto di un girone dominato dalla Francia e che vede la nazionale belga staccare il secondo posto che vale anch'esso l'accesso ai quarti di finale del torneo.

Una sconfitta arrivata al termine di un incontro nel quale ancora una volta la poca concretezza in fase conclusiva e qualche disattenzione difensiva hanno nuovamente condannato l'Italia. Contrariamente a quanto avvenuto con Francia e Islanda nelle prime due gare del girone infatti questa volta le Azzurre partono forte mettendo in apprensione la retroguardia belga senza però riuscire a trovare la via della rete con la migliore occasione del primo tempo che capita sui piedi di Giugliano il cui tiro a giro però sorvola di poco l'incrocio dei pali della porta difesa da Evrard. Le avversarie si limitano al contropiede ma nelle poche sortite offensive riescono a mettere paura alla difesa azzurra orfana del capitano Sara Gama con Giuliani che però non è chiamata a nessun intervento di rilievo. Prima dell'intervallo le ragazze di Milena Bartolini reclamano un calcio di rigore per un tocco di mano in area di un difensore belga considerato del tutto involontario dall'arbitro e dal Var.

In avvio di ripresa l'Italia prova subito a spingere alla ricerca di quel che, contestualmente alle notizie che arrivano dall'altro match del girone tra Francia e Islanda, regalerebbe la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di questo Europeo femminile. A passare in vantaggio è però il Belgio che sfrutta una disattenzione della difesa italiana e trovare il gol con la conclusione dal limite dell'area di De Caigny che non lascia scampo al portiere azzurro. La rete subita scuote la nostra Nazionale che si riversa in attacco creando due grosse occasioni con il bomber Girelli che prima è sfortunata con il suo tiro che si stampa sulla traversa e poi di testa non riesce a centrare lo specchio della porta in equilibrio instabile da buona posizione.

Con la forza della disperazione e con le nuove energie arrivate dalle subentranti Bonfantini, Caruso, Giacinti e Cernoia l'Italia tenta in tutti i modi di mettere a segno quella rete che riaprirebbe la gara e i giochi per la qualificazione (rischiando anche di subire il secondo gol delle belghe che nel finale hanno anche centrato un palo) ma anche in questo caso le difficoltà in fase realizzativa delle Azzurre fanno la differenza condannando di fatto Bonansea e compagne ad una cocente eliminazione e all'ultimo posto nel girone.