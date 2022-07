Italia femminile passa ai quarti se.. i risultati contro il Belgio con cui si qualifica agli Europei di calcio L’Italia affronta il Belgio nell’ultima partita del Gruppo D degli Europei 2023. Quale risultato serve all’Italia per passare il turno? Ecco quale combinazione di risultati può qualificare la Nazionale ai quarti di finale.

A cura di Alessio Morra

L'Italia stasera si gioca un posto per i quarti di finale degli Europei di calcio femminile. La Nazionale del c.t. Milena Bertolini ha un solo risultato a disposizione: la vittoria, ma vincere potrebbe anche non bastare. Le Azzurre non hanno iniziato bene gli Europei 2022, hanno perso 5-1 con la Francia e hanno pareggiato 1-1 con l'Islanda. Dunque i tre punti sono d'obbligo per l'Italia, che pareggiando o perdendo con il Belgio sicuramente non riuscirebbe a qualificarsi per i quarti di finale.

Italia-Belgio femminile, chi si qualifica ai quarti degli Europei: risultati e combinazioni

L'Italia ha ottenuto un punto nelle prime due partite del Gruppo D degli Europei 2022. La Francia ha vinto entrambi gli incontri, è già ai quarti ed è anche sicura del primato del girone. Le Azzurre si giocano la qualificazione ai quarti sfidando il Belgio e a distanza l'Islanda, impegnata contro le francesi. L'Italia ha un punto, come il Belgio, l'Islanda ne ha due. Quindi la Nazionale passa ai quarti se batte il Belgio e l'Islanda non vince contro la Francia. Se le Azzurre non battono il Belgio sono matematicamente eliminate.

L'Italia si qualifica ai quarti se vince contro il Belgio e l'Islanda pareggia o perde con la Francia.

Se la Nazionale italiana pareggia o perde con il Belgio è certamente eliminata dagli Europei.

Se l'Italia batte il Belgio e contemporaneamente l'Islanda sorprende la Francia le Azzurre sono fuori.

Cosa succede in caso di parità tra Belgio, Islanda e Italia: la classifica del gruppo D

Tra le opzioni c'è anche quella della parità di punti tra tre squadre. Ciò potrebbe realmente accadere al termine dell'ultima giornata della fase a gironi degli Europei. Sarà così se la partita tra l'Italia e il Belgio finirà con un pareggio e contemporaneamente la Francia batterà l'Islanda. In questo caso e con questi due risultati la squadra francese terminerebbe il raggruppamento al comando e a punteggio pieno. Mentre Islanda, Italia e Belgio avrebbero, tutte, due punti. Chi passerebbe ai quarti con questa ipotesi? Sicuramente non l'Italia che ha la differenza reti peggiore, -4, in virtù del ko netto con la Francia. Sarebbe determinante in quel caso il risultato di Francia-Islanda. Perché le belghe hanno come differenza reti -1, e tale rimarrebbe in caso di pari con l'Italia, mentre le islandesi sono a 0, ma perdendo almeno finirebbero a -1, e a quel punto per la seconda qualificata bisognerà capire chi avrà la miglior differenza reti tra Islanda e Belgio.