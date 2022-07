Italia-Belgio femminile oggi agli Europei 2022, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e formazioni Italia-Belgio è il match che decide il futuro delle ragazze di Milena Bertolini agli Europei 2022. La partita, valida per la terza giornata del girone D, si gioca alle ore 21 allo stadio di Manchester e si vede in diretta TV in chiaro sulla Rai e in streaming su Rai Play.

A cura di Vito Lamorte

Non ci sono più occasioni, dentro o fuori. L'Italia femminile scenderà oggi lunedì 18 luglio 2022 in campo per terzo appuntamento degli Europei 2022 e avrà un solo obiettivo: vincere. Dopo la disfatta contro la Francia e il pareggio con l'Islanda, ora le Azzurre affronteranno il Belgio per l'ultimo match del girone D. Le ragazze di Milena Bertolini scenderanno in campo al "Manchester City Academy Stadium" di Manchester alle ore 21 con diretta TV in chiaro su Rai Uno e in streaming su Rai Play. Gli abbonati potranno vedere la partita anche sui canali Sky e su NowTV e SkyGo.

Le Azzurre, che sono reduci dal pareggio contro l'Islanda per 1-1, sono riuscite e tenere in vita il discorso qualificazione ai quarti di finale grazie alla rete di Valentina Bergamaschi ma per passare il turno dovranno assolutamente vincere. Non ci sono altri risultati possibili. Anzi, la selezione italiana non dipende più solo dal proprio risultato dovrà sperare che la Francia non perda con l'Islanda nell'altro match.

Il Belgio nel suo cammino a EURO 2022 ha messo a referto un punto contro le islandesi nella prima giornata e poi ha perso nella seconda gara contro la Francia, creando anche qualche problema alle francesi: Mbock Bathy ha messo la parola fine alla sfida dopo che Cayman aveva risposto al vantaggio di Diani.

La CT dovrebbe operare di nuovo delle modifiche sull'undici iniziale con il ritorno dal 1′ di Girelli e Bonansea. Si potrebbe ipotizzare un 4-4-2 equilibrato ma votato all'attacco con Giacinti davanti insieme alla numero 10 e una mediana composta da Rosucci e Simonetti al centro con Bergamaschi e Bonansea sulle corsie laterali. Nessuna modifica davanti a Giuliani con Di Guglielmo, Gama, Linari e Boattin.

Partita: Italia-Belgio

Quando si gioca: lunedì 14 luglio 2022

Orario: 21:00

Canale TV: Rai, Sky

Diretta streaming: RaiPlay, Sky-Go, NOW

Competizione: Europei femminili 2022

Europei femminili, Italia-Belgio in diretta TV sulla Rai, dove vederla in chiaro e in streaming

La Nazionale italiana giocherà il suo terzo match nella fase finale degli Europei 2022 contro il Belgio e la partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e a pagamento da Sky. Sulla televisione pubblica la sfida si potrà seguire su RaiUno, dove ci sarà la cronaca è affidata a Tiziana Alla e il commento tecnico sarà dell'ex calciatrice e selezionatrice Carolina Morace. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport HD (numero 251).

La partita delle Azzurre si potrà vedere anche in streaming gratuitamente su RaiPlay mentre si potrà seguire a pagamento con Sky-Go, per gli abbonati Sky; e NOW, piattaforma che permette di comprare anche un singolo evento.

A che ora si gioca Italia-Belgio agli Europei femminili 2022

La gara tra Italia-Belgio si giocherà lunedì 18 luglio con fischio d'inizio alle ore 21.00 al "Manchester City Academy Stadium" di Manchester.

Le probabili formazioni della partita Italia-Belgio

Ecco le probabili formazioni delle nazionali di Italia e Belgio in vista dell'ultimo impegno del gruppo D:

ITALIA (4-4-2): Giuliani; Di Guglielmo, Gama, Linari, Boattin; Bergamaschi, Rosucci, Simonetti, Bonansea; Girelli, Giacinti. Ct Bertolini.

BELGIO (4-2-3-1): Evrard; Vangheluwe, Kees, De Neve, Philtjens; Vanhaervermaet, Biesmans; Dhont, De Caigny, Cayman; Wullaert. Ct Serneels.