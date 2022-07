Il cibo inglese fa fuori mezza nazionale agli Europei, ko per virus: “Mandateci carta igienica” Disavventura per la nazionale femminile della Svizzera agli Europei 2022: 8 giocatrici e 11 membri dello staff sono stati colpiti da un virus gastrointestinale.

A cura di Vito Lamorte

Brutta disavventura per la nazionale svizzera agli Europei di calcio femminile che si stanno giocando in Inghilterra. La selezione elvetica è stata decimata da un virus poco prima del secondo match contro la Svezia e otto giocatori, più 11 dipendenti, sono stati colpiti da problemi gastrointestinali. Una situazione davvero complicata.

A confermarlo era stato lo stesso CT Nils Nielsen, che aveva puntato il dito contro il cibo inglese e aveva raccontato i problemi avuti dalla sua squadra con una certa schiettezza ai media svizzeri: "Personalmente mi sento bene. Ma se vuoi aiutarci, puoi inviarci della carta igienica. Rimango positivo e penso che saremo pronti per la partita con la Svezia. Ma ci sono modi migliori per prepararsi per una partita che stare seduti sul water tutto il tempo".

Una vicenda che ha, chiaramente, complicato la preparazione della gara della Svizzera contro una delle squadre favorite per il titolo come la Svezia. Fra le giocatrici il virus ha colpito ci sono Eseosa Aigbogun, Svenja Fölmli, Seraina Friedli, Rahel Kiwic, Lara Marti, Sandrine Mauron, Julia Stierli e Riola Xhemaili ma soltanto la prima è riuscita a scendere in campo a Sheffield.

Il commissario tecnico della Svizzera ha sottolineato proprio la difficoltà nel concentrarsi su una partita così complicata: "Non è affatto l'ideale. Lavoreremo con i giocatori per prepararli alla partita. Ieri ho mangiato della pasta. Ma sai che il cibo in Inghilterra è un po' pesante. Le ragazze hanno ricevuto riso e biscotti, ma poche di loro sono riuscite a mangiare".

Nonostante la grande prestazione la Svizzera non è riuscita a fermare la Svezia, che si è imposta per 2-1. Nel girone più equilibrato dell'Europeo, le scandinave hanno assestato un'importante zampata verso la qualificazione ai quarti di finale degli Europei femminili grazia alla rete di Bennison a 10 minuti dalla fine, dopo che Bachmann aveva pareggiato l'iniziale vantaggio di Rolfo.

Ora le elvetiche si giocheranno il tutto per tutto nell'ultimo turno contro l'Olanda a Sheffield: le speranze di qualificazione sono ridotte al lumicino ma le ragazze di Nils Nielsen ci proveranno.