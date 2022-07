Chi è Aurora Galli, la centrocampista dell’Italia che gioca nella Super League inglese Aurora Galli è la centrocampista della Nazionale Italiana, l’unica tra le azzurre convocate per gli Europei 2022 a giocare all’estero, all’Everton. Porterà tutto quello che ha imparato nella difficile Super League per dare sostanza al nostro centrocampo.

Aurora "Yaya" Galli è una promessa del calcio femminile italiano. Calciatrice dell'Italia femminile, dopo l'esperienza con la Juventus ha deciso di trasferirsi in Inghilterra, all'Everton, diventando la prima calciatrice italiana a giocare nella prestigiosa SuperLeague, considerato il campionato di calcio femminile più prestigioso. Con la maglia bianconera ha vinto quattro campionati consecutivi ma ha deciso di trasferirsi in terra inglese sia per ampliare il suo bagaglio di esperienza ma anche per giocare da professionista. In Inghilterra, il calcio femminile è al pari di quello maschile uno sport professionistico mentre in Italia lo diventerà dal prossimo anno. Anche con la maglia azzurra Galli è stata più volte decisiva: ai Mondiali del 2019 in Francia

Chi è Aurora Galli, gli esordi e l'arrivo alla Juventus

Classe 1996, Aurora Galli è nata a Milano. Ha iniziato a giocare vicino casa, alla Pro Vigevano, vincendo un campionato provinciale Esordienti giocando insieme ai suoi compagni maschi. Entra molto giovane nell’orbita dell’Inter e con le nerazzurre vince il campionato Allieve nazionali, per poi essere subito lanciata in prima squadra, quando ancora l’Inter era in A2. Nel 2012-2013 con l’Inter vince il girone C di A2, ma non sale di categoria con la maglia nerazzurra. È la stessa Inter a decidere che un talento come il suo avrebbe avuto troppe difficoltà nel mettersi in mostra in una squadra ancora mediocre, per cui la fa passare alla Torres, in quel momento squadra campione d’Italia e la punta di diamante dell’intero movimento insieme al Brescia e al Tavagnacco.

La società per sua sfortuna però si sfalda subito e Aurora è costretta ancora una volta a girare fino a quando anche per lei arriva la chance con la Juventus. I dirigenti juventini hanno deciso nel 2017 di costruire una grande squadra di club, che non solo lottasse per vincere ogni anno in Italia (cosa che è accaduta con le vittorie a ripetizione in campionato), ma che con il tempo diventasse anche un punto di domanda per i grandi squadroni internazionali in Champions League. A Torino Galli vince quattro scudetti, si afferma definitivamente in Nazionale anche grazie all’arrivo di Milena Bertolini che sa sempre utilizzarla dall’inizio o a partita in corso e diventa un pezzo pregiato del mercato.

Il trasferimento all'Everton

L’estate scorsa viene acquistata dall’Everton e diventa la prima calciatrice italiana a giocare nella competitiva e all’avanguardia Super League inglese. Ci sono così tante squadre forti, mettendo insieme il meglio del calcio britannico e internazionale, che anche l’Everton deve sfiancarsi alla ricerca di restare nella massima serie. Ma le Toffess e Galli ci sono riuscite con 20 punti in classifica ottenendo il terzultimo posto. Aurora Galli ha lottato su ogni pallone e ha sempre avuto l’applauso del pubblico per il suo impegno e la sua dedizione.

Aurora Galli agli Europei femminili 2022

La stagione però non è terminata, ci sono gli Europei forse più importanti della storia del nostro movimento femminile e Galli sarà ancora una volta l’asso nella manica per Milena Bertolini. Il suo rendimento rispetto al suo utilizzo ai Mondiali di Francia 2019 è stato incredibile. Ha giocato dal primo minuto contro Australia, Brasile e Paesi Bassi, ma è stata nelle due partite da subentrata che ha lasciato il segno. Contro la Giamaica entra al 65’, segnando una doppietta, mentre agli ottavi contro la Cina entra al 39’ e segna uno dei due gol che ci hanno regalati i quarti di un Mondiale.

Bertolini sa che può contare sempre su di lei, che è sempre pronta e che sa ormai leggere tutte le partite, anche contro le avversarie più ostiche. Galli è un motore sempre acceso, in campo e in panchina e quando sarà chiamata in causa, tutti sanno che saprà dare corsa, geometrie e forza. Una giocatrice completa che aspetta questo palcoscenico per diventare ancora più grande.